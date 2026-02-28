El Gobierno dispuso máximas alertas en seguridad en todo el país tras el ataque de EEUU e Israel a Irán

Activó el protocolo de alerta en las fronteras. Desde Casa Rosada aseguran que la medida es automática ante conflictos internacionales de esta magnitud.
El Gobierno prende alertas tras el ataque coordinado de Estados Unidos e Israel contra Irán y activa un protocolo de refuerzo en las fronteras. El Ejecutivo mantiene un total respaldo a los avances de Washington y advierte que espera también una profundización de la presencia estadounidense sobre Cuba en el corto plazo.
En la Casa Rosada advierten que “se reforzaron todas las medidas de seguridad” y confirman que abarca también a la cobertura de la Embajada de Israel. Sostienen que la medida es automática ante conflictos internacionales de esta magnitud e implica la coordinación de la Secretaría de Inteligencia del Estado (SIDE), la Dirección Nacional de Migraciones y las fuerzas federales de seguridad.
“Se activó también en el útlimo ataque de los Estados Unidos a Irán”, expresan en Nación. Según pudo saber TN, el esquema contempla un monitoreo permanente de la situación en Medio Oriente. El objetivo es reforzar controles de ingreso y salida del país, aumentar la trazabilidad de movimientos transfronterizos y revisar alertas tempranas en zonas consideradas sensibles.
En Balcarce 50 aseguran que mantienen canales de contacto con agencias de seguridad e inteligencia de países aliados, como los Estados Unidos, Israel e Italia. La coordinación apunta a anticipar movimientos financieros, logísticos o de personas que puedan encuadrarse en alertas tempranas, especialmente en un contexto de tensiones entre la Argentina e Irán.
La decisión llega después de una madrugada de tensión en Medio Oriente. Israel informó un “ataque preventivo” y declaró el estado de emergencia, mientras que Donald Trump confirmó la participación de los Estados Unidos en “importantes operaciones de combate” en Irán, con reportes de explosiones en Teherán y otras ciudades.
Como respuesta, la Guardia Revolucionaria iraní anunció “la primera oleada” de misiles y drones hacia territorio israelí, en un escenario que también elevó la alerta regional y derivó en cierres y restricciones de espacio aéreo y suspensión de vuelos de aerolíneas internacionales hacia y desde Medio Oriente.
El Goberno formalizó en enero la inscripción de la Fuerza Quds en el Registro Público de Personas y Entidades vinculadas a actos de terrorismo y su financiamiento (RePET) mediante la Resolución Conjunta 1/2026, publicada el 20 de enero en el boletín oficial.
Javier Milei confirmó además que tiene previsto viajar a Israel en abril y que busca trasladar la embajada de Tel Aviv a Jerusalén. En Nación aseguran que el presidente ya recibió amenazas directas desde Teherán y advierten que se reforzó su seguridad en los viajes al exterior. El próximo es el 7 de marzo con destino a los Estados Unidos para una cumbre de presidentes latinoamericanos con Trump.