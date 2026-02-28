Insólito: Kranevitter se negó a ser reemplazado con su compañero listo para ingresar

En la derrota de Fatih Karagümrük como visitante ante Trabzonspor, el ex-River vivió una situación muy particular durante el primer tiempo.

Hoy 09:39

El Fatih Karagümrük cayó este viernes por 3-1 en su visita al Trabzonspor en el estadio Papara Park, en el inicio de la fecha 24 de la Superliga de Turquía. Más allá del resultado, el partido dejó una situación particular con Matías Kranevitter como protagonista.

Durante el primer tiempo, el mediocampista surgido en River sufrió una molestia física y el entrenador Aleksandar Stanojević mandó a calentar a los suplentes. A los 34 minutos, el juez de línea levantó el cartel para indicar su salida y el ingreso de Berkay Özcan.

Sin embargo, ya recuperado, Kranevitter miró con evidente fastidio hacia el banco, realizó gestos de que no iba a salir e incluso le señaló a su compañero que regresara con el resto de los suplentes. Ante esa escena, continuó en el campo de juego y el DT optó por abrazar al futbolista que iba a ingresar. Finalmente, el cambio se concretó en el entretiempo.

El desarrollo del partido

En lo estrictamente futbolístico, el nigeriano Paul Onuachu abrió el marcador para el conjunto local. Más tarde, el italiano Daniele Verde igualó para la visita y le dio esperanzas al Karagümrük.

En el complemento, un doblete del también nigeriano Chibuike Nwaiwu sentenció el 3-1 definitivo para Trabzonspor, que se ubica tercero en la tabla con 51 puntos, a cuatro del líder Galatasaray, aunque con un partido más.

Por su parte, el Fatih Karagümrük permanece en el último lugar con apenas 13 unidades y muy comprometido con el descenso, en un presente deportivo complejo que ahora suma un episodio de tensión interna en pleno partido.