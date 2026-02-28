EE.UU. e Israel buscan acelerar la crisis del gobierno iraní y provocar su caída

Guerra en Medio Oriente. El objetivo de Trump y Netanyahu es poner fin al régimen teocrático, pero esto no depende solo de la fuerza militar.

Hoy 13:21

Donald Trump lo hizo de nuevo. A menos de dos meses del ataque a Venezuela, fuerzas estadounidenses e israelíes bombardearon Irán y van por todo.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

Esta vez no solo se busca desmantelar el programa nuclear iraní, que supuestamente había sido totalmente destruido en los ataques de mediados de 2025 según el presidente estadounidense.

Te recomendamos: Guerra asimétrica: Irán está en desventaja con EE.UU.

Ahora el objetivo es la caída del régimen teocrático, pero esta premisa no depende solo de la fuerza militar en un escenario de profundo riesgo de caos y conflicto interno.

“Hoy el rol de la sociedad civil iraní es clave”, resumió a TN el analista internacional Mauro Enbe.

Qué puede pasar en Irán

La opción militar era cuestión de tiempo ante el poderoso despliegue naval estadounidense en Medio Oriente en las últimas semanas. De nada valió el intento desesperado de Irán de hablar de “progresos” en el diálogo bilateral celebrado el jueves en Ginebra.

Trump está ahora dispuesto a todo. Israel quiere eliminar “amenazas existenciales” de Irán y esta vez Washington aceptó el riesgo de acabar con la Revolución Islámica a pesar de las consecuencias políticas que podría pagar no solo en el orden interno, sino en el futuro de Irán.

Te recomendamos: “Dejen las armas y tendrán inmunidad, o enfrentarán una muerte segura”: Trump habló tras el ataque a Irán

El fantasma de la disgregación nacional, como ocurrió en Irak y Libia y Siria, revolotea en la Casa Blanca. La irrupción de Estado Islámico fue consecuencia directa de las acciones norteamericanas en la región. El riesgo está latente.

Enbe no tiene dudas: “Están yendo por todo, por el cambio de régimen. Están apuntando contra edificios y dirigentes, incluso contra la residencia del líder supremo, Ali Jamenei, que quedó completamente destruida”, indicó.

Para el analista, “el que está arriesgando más es Israel por el riesgo de supervivencia. Estados Unidos se arriesga más en términos políticos”. “Esto es una guerra regional. Irán está tirando para todos lados, está desesperado”, apuntó.

¿Puede caer la revolución islámica?

Ahora la gran pregunta es si puede caer el gobierno teocrático iraní. Irán no es solo atacado desde el exterior. Desde hace dos meses enfrenta protestas que fueron reprimidas en forma violenta y dejaron miles de víctimas.

“El cambio se puede dar si la gente sale a la calle. Aquí no hay otro camino. Hay que ver si hay una línea como la de los hermanos Rodríguez en Venezuela. Si no hay alguien que ordene la transición habrá caos. Las probabilidades de caos y de una guerra civil son altas”, dijo Enbe.

Además, afirmó: “El que está llamando a la reconciliación es el hijo del Sha Reza Pahlevi. Si no hay una figura interna es muy complejo. La caída depende de la sociedad iraní”.

Lo que dejó expuesto el nuevo ataque a Irán

El ataque se produjo ocho meses después de la ofensiva de junio del año pasado.

El analista Said Chaya, director del Núcleo de Estudios en Medio Oriente y profesor de la Universidad Austral, dijo a TN que la gran pregunta ahora es que pasará con los países de Medio Oriente tras este escenario de virtual guerra regional.

“Vamos a ver ahora cómo van a responder los países del Golfo, pero tienen incentivos para involucrarse en esta guerra que puede tomar un cariz regional más inclusivo y que se incorporen otros países a esta dinámica después del ataque iraní”, señaló.

“Ahora surgen muchas preguntas, como quién se va a involucrar en un proceso de negociación con Estados Unidos después de lo que pasó”, concluyó.