Camionero ebrio fue interceptado tras maniobras peligrosas en la Ruta 92

Hoy 13:43

En el puesto de control de Colonia Dora, los efectivos fueron alertados sobre un camión de gran porte que circulaba por la Ruta Provincial 92, en sentido Este-Oeste, realizando maniobras zigzagueantes.

Minutos más tarde, observaron que el rodado atravesó la intersección con la Ruta Nacional 34 sin reducir la velocidad, lo que motivó un operativo para detener su marcha.

El transporte —un Iveco 170E28 MLL, sin acoplado y sin carga— se dirigía desde Quimilí hacia Córdoba.

Al conductor se le practicó el test de alcoholemia, que arrojó 1,75 gramos de alcohol por litro de sangre. Como consecuencia, se procedió al secuestro del vehículo y se labraron las actas de infracción correspondientes.

Otros casos de alcoholemia positiva y maniobras peligrosas en la Capital

En la madrugada, personal policial intervino en un siniestro vial en la intersección de avenida Belgrano y calle Chile, donde un automovilista perdió el control e impactó contra el cobertizo de una estación de servicio. No hubo personas lesionadas, pero el test de alcoholemia practicado posteriormente dio positivo.

Horas después, en Roca y Pellegrini, se registró un choque en cadena protagonizado por un conductor que presentaba 1,81 g/l de alcohol en sangre. El vehículo colisionó contra dos Chevrolet Cruze y luego contra un Peugeot 207. Solo se constataron daños materiales.

En Roca y Urquiza, se detectó a un hombre de 42 años que realizaba maniobras peligrosas a bordo de un Citroën C4. La prueba de alcoholemia arrojó 1,79 g/l.

En paralelo, durante los controles nocturnos, también se secuestraron motocicletas cuyos conductores participaban en las denominadas “picadas” ilegales.

Además de la conducción temeraria, se constató que varios circulaban sin casco protector, sin espejos retrovisores reglamentarios y sin la documentación obligatoria para transitar, lo que motivó la inmediata retención de los rodados.

Las actuaciones quedaron a disposición de la autoridad judicial competente y los infractores deberán afrontar las sanciones previstas por la normativa vigente.