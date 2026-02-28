Ingresar
Siete pacientes fueron operados en el Hospital Zonal de Pinto en una nueva jornada quirúrgica

Las intervenciones se realizaron mediante video laparoscopía en el marco del Programa Quirúrgico Itinerante del Interior. Los pacientes son de Pinto y localidades vecinas y contaban con estudios prequirúrgicos realizados en el propio hospital.

Hoy 13:46

Siete pacientes fueron intervenidos en una nueva jornada del Programa Quirúrgico Itinerante del Interior en el Hospital Zonal “Dr. Francisco Calise” de Pinto. Las cirugías se realizaron mediante técnica de video laparoscopía y beneficiaron a vecinos de Pinto, Malbrán y Real Sayana.

El director del hospital, Dr. Emanuel Olivera, informó que los pacientes presentaban diagnósticos de eventración (hernia sobre cicatriz quirúrgica), colecistitis, hernia inguinal y hemorroides. Todos habían sido evaluados previamente en el centro de salud.

Según detalló, cada caso contó con estudios complementarios realizados en el propio hospital, incluyendo ecografías, tomografías, análisis de laboratorio, electrocardiogramas y valoración cardiológica. También se efectuaron teleconsultas con los cirujanos a cargo para definir las intervenciones.

El equipo quirúrgico estuvo integrado por los médicos cirujanos Dr. Maximiliano Del Pino y Dr. Matías Castaño, el anestesiólogo Dr. Sergio Santillán, las instrumentadoras quirúrgicas Noelia Gramajo y Andrea Báez, las técnicas radiólogas María José Gramaglia e Ivana Artaza y el personal de maestranza Edith Ricarte y Sandra Montenegro.

Desde la coordinación médica, la Dra. Ornella Ruiz articuló las consultas junto a las áreas centrales del Ministerio de Salud de la Provincia, con la participación de la directora del Interior, Dra. Graciela Alzogaray, y del coordinador general, contador Norberto Zanni.

El operativo se enmarca en el Programa Quirúrgico Itinerante del Interior, que busca garantizar el acceso a intervenciones programadas en hospitales del interior provincial, evitando traslados y fortaleciendo la capacidad resolutiva de los centros de salud locales.

