Barrio General Paz: dos jóvenes fueron demorados tras hallazgo de arma de fuego

En el marco de un operativo de prevención en la calle Caminantes Prolongación, personal policial de la Comisaría 59 demoró a dos jóvenes tras detectar la presencia de un arma de fuego en el lugar.

Hoy 14:10

Los detenidos fueron identificados como Walter Martín Veliz (24), residente del barrio Juan Felipe Ibarra, y Agustín Ramírez (22), del barrio General Paz. Ambos se encontraban a bordo de una motocicleta Yamaha YBR de color rojo.

Según el parte policial, un tercer individuo —no identificado—, al advertir la presencia de los efectivos, arrojó al pastizal una pistola Bersa modelo 62, calibre 22mm, sin cargador ni munición, y huyó en una camioneta Toyota Hilux blanca. Los demorados aseguraron no conocer la identidad del hombre que portaba el arma.

La fiscal interviniente, Dra. Cecilia Guido, dispuso el levantamiento del arma por parte de la Policía Científica, la identificación formal de los jóvenes, la toma de entrevistas y la verificación de la documentación del vehículo.

La investigación continúa para esclarecer los hechos y dar con el paradero del tercer individuo.