Locales

Paro docente en la UNSE: confirmaron una medida de fuerza para este lunes

La Asociación de Docentes de la UNSE informó que la medida se enmarca en el Paro Nacional acordado por la Intersindical Gremial. Podría afectar el normal dictado de clases en la universidad.

Hoy 14:23
UNSE

Los docentes de la Universidad Nacional de Santiago del Estero (UNSE) realizarán este lunes 2 de marzo un paro de actividades, en el marco de una convocatoria nacional impulsada por gremios universitarios.

La medida fue comunicada oficialmente por la Asociación de Docentes de la UNSE (ADUNSE) a través de un comunicado difundido en sus canales institucionales.

Desde el gremio informaron que ya realizaron las presentaciones formales ante las autoridades de la UNSE para notificar la adhesión al Paro Nacional acordado en la Intersindical Nacional Gremial.

Comunicado de ADUNSE Comunicado de ADUNSE

“Desde ADUNSE informamos que se hicieron las presentaciones respectivas ante las Autoridades de la UNSE comunicando la realización del Paro Nacional del lunes 2 de marzo acordado en la Intersindical Nacional Gremial”, señala el comunicado firmado por el Dr. Santiago Comán, secretario general de ADUNSE–CONADU.

Hasta el momento no se brindaron precisiones sobre el alcance que tendrá la medida en cada facultad, aunque se prevé que impacte en el normal dictado de clases y actividades académicas.

TEMAS UNSE Educación Universidad Nacional de Santiago del Estero

