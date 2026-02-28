Paro docente en la UNSE: confirmaron una medida de fuerza para este lunes

Los docentes de la Universidad Nacional de Santiago del Estero (UNSE) realizarán este lunes 2 de marzo un paro de actividades, en el marco de una convocatoria nacional impulsada por gremios universitarios.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

La medida fue comunicada oficialmente por la Asociación de Docentes de la UNSE (ADUNSE) a través de un comunicado difundido en sus canales institucionales.

Te recomendamos: La “Vuelta a clases con DP” es espectacular: ganá 20 millones de pesos en premios

Desde el gremio informaron que ya realizaron las presentaciones formales ante las autoridades de la UNSE para notificar la adhesión al Paro Nacional acordado en la Intersindical Nacional Gremial.

Comunicado de ADUNSE

“Desde ADUNSE informamos que se hicieron las presentaciones respectivas ante las Autoridades de la UNSE comunicando la realización del Paro Nacional del lunes 2 de marzo acordado en la Intersindical Nacional Gremial”, señala el comunicado firmado por el Dr. Santiago Comán, secretario general de ADUNSE–CONADU.

Hasta el momento no se brindaron precisiones sobre el alcance que tendrá la medida en cada facultad, aunque se prevé que impacte en el normal dictado de clases y actividades académicas.