Las nuevas reglas que se aprobaron en el fútbol y que se aplicarán a partir del Mundial 2026

La IFAB (International Football Association Board) confirmó que se tomarán medidas sobre el uso del VAR y otras para evitar la pérdida de tiempo durante los partidos.Repasamos una por una.
La International Football Association Board (IFAB), organismo encargado de definir las reglas del fútbol a nivel mundial, anunció este sábado una serie de modificaciones reglamentarias tras su reunión anual realizada en Cardiff.
Las nuevas medidas comenzarán a aplicarse desde el 1 de junio y estarán vigentes en el Copa Mundial de la FIFA 2026, además de la temporada 2026-2027.
Las reformas impactarán directamente en el uso del VAR y en el control de los tiempos dentro del campo de juego, con el objetivo de agilizar el desarrollo de los partidos.
Las medidas aprobadas en Cardiff entrarán en vigencia a partir del 1 de junio próximo. Se aplicarán tanto en la Copa del Mundo 2026, que se disputará en Estados Unidos, Canadá y México, como en todas las competiciones oficiales correspondientes a la temporada 2026-2027.
Con estos cambios, la IFAB busca reducir pérdidas de tiempo, aumentar la transparencia arbitral y darle mayor fluidez al juego en los torneos internacionales y ligas locales.