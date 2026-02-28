Las nuevas reglas que se aprobaron en el fútbol y que se aplicarán a partir del Mundial 2026

La IFAB (International Football Association Board) confirmó que se tomarán medidas sobre el uso del VAR y otras para evitar la pérdida de tiempo durante los partidos.Repasamos una por una.

Hoy 15:05

La International Football Association Board (IFAB), organismo encargado de definir las reglas del fútbol a nivel mundial, anunció este sábado una serie de modificaciones reglamentarias tras su reunión anual realizada en Cardiff.

Las nuevas medidas comenzarán a aplicarse desde el 1 de junio y estarán vigentes en el Copa Mundial de la FIFA 2026, además de la temporada 2026-2027.

Las reformas impactarán directamente en el uso del VAR y en el control de los tiempos dentro del campo de juego, con el objetivo de agilizar el desarrollo de los partidos.

Una por una, las nuevas reglas

El VAR podrá revisar córners y segundas tarjetas amarillas , ampliando así su margen de intervención en jugadas determinantes.

, ampliando así su margen de intervención en jugadas determinantes. Cuenta atrás obligatoria : se implementará un límite de cinco segundos para ejecutar saques de banda y saques de arco, y de diez segundos para realizar sustituciones. Si un saque de banda supera los cinco segundos, se otorgará al equipo rival. Si la demora ocurre en un saque de arco, se concederá un córner al adversario.

: se implementará un límite de cinco segundos para ejecutar saques de banda y saques de arco, y de diez segundos para realizar sustituciones. Cambios con límite estricto : si el futbolista sustituido tarda más de diez segundos en abandonar el terreno, su reemplazante deberá esperar a la próxima interrupción para ingresar. En ese lapso, el equipo jugará con un futbolista menos.

: si el futbolista sustituido tarda más de diez segundos en abandonar el terreno, su reemplazante deberá esperar a la próxima interrupción para ingresar. En ese lapso, el equipo jugará con un futbolista menos. Atención médica: cuando un jugador sea atendido por lesión y deba salir del campo, tendrá que permanecer al menos un minuto fuera antes de poder reingresar.

Desde cuándo rigen

Las medidas aprobadas en Cardiff entrarán en vigencia a partir del 1 de junio próximo. Se aplicarán tanto en la Copa del Mundo 2026, que se disputará en Estados Unidos, Canadá y México, como en todas las competiciones oficiales correspondientes a la temporada 2026-2027.

Con estos cambios, la IFAB busca reducir pérdidas de tiempo, aumentar la transparencia arbitral y darle mayor fluidez al juego en los torneos internacionales y ligas locales.