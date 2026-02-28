Ingresar
Las nuevas reglas que se aprobaron en el fútbol y que se aplicarán a partir del Mundial 2026

La IFAB (International Football Association Board) confirmó que se tomarán medidas sobre el uso del VAR y otras para evitar la pérdida de tiempo durante los partidos.Repasamos una por una.

Hoy 15:05

La International Football Association Board (IFAB), organismo encargado de definir las reglas del fútbol a nivel mundial, anunció este sábado una serie de modificaciones reglamentarias tras su reunión anual realizada en Cardiff

Las nuevas medidas comenzarán a aplicarse desde el 1 de junio y estarán vigentes en el Copa Mundial de la FIFA 2026, además de la temporada 2026-2027.

Las reformas impactarán directamente en el uso del VAR y en el control de los tiempos dentro del campo de juego, con el objetivo de agilizar el desarrollo de los partidos.

Una por una, las nuevas reglas

  • El VAR podrá revisar córners y segundas tarjetas amarillas, ampliando así su margen de intervención en jugadas determinantes.
  • Cuenta atrás obligatoria: se implementará un límite de cinco segundos para ejecutar saques de banda y saques de arco, y de diez segundos para realizar sustituciones.
    • Si un saque de banda supera los cinco segundos, se otorgará al equipo rival.
    • Si la demora ocurre en un saque de arco, se concederá un córner al adversario.
  • Cambios con límite estricto: si el futbolista sustituido tarda más de diez segundos en abandonar el terreno, su reemplazante deberá esperar a la próxima interrupción para ingresar. En ese lapso, el equipo jugará con un futbolista menos.
  • Atención médica: cuando un jugador sea atendido por lesión y deba salir del campo, tendrá que permanecer al menos un minuto fuera antes de poder reingresar.

Desde cuándo rigen

Las medidas aprobadas en Cardiff entrarán en vigencia a partir del 1 de junio próximo. Se aplicarán tanto en la Copa del Mundo 2026, que se disputará en Estados Unidos, Canadá y México, como en todas las competiciones oficiales correspondientes a la temporada 2026-2027.

Con estos cambios, la IFAB busca reducir pérdidas de tiempo, aumentar la transparencia arbitral y darle mayor fluidez al juego en los torneos internacionales y ligas locales.

TEMAS FIFA Mundial 2026

