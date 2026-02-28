Mitre resistió con nueve y se trajo un puntazo ante Racing de Córdoba

El Aurinegro empató 0-0 por la fecha 3 en un partido adverso: jugó con diez desde el primer tiempo y terminó con nueve, pero lo sostuvo con carácter y orden.

Hoy 20:02

Por cómo se dio el desarrollo, Mitre sumó un punto que vale oro. En un contexto poco favorable, el equipo santiagueño aguantó el 0-0 ante Racing de Córdoba, pese a jugar con uno menos desde los 35 minutos del primer tiempo y cerrar el encuentro con nueve hombres. Fue una muestra de carácter del conjunto dirigido por Carlos Mayor, que se plantó y no se dejó llevar por la presión.

El trámite arrancó parejo, aunque Racing intentó un poco más, pero sin demasiada claridad en los metros finales. A los 35 minutos llegó la primera complicación grande para el Aurinegro: Minissale vio la roja tras derribar a un atacante en la última acción y dejó al equipo con diez. Del tiro libre posterior, la Academia tuvo una chance clara en la puerta del área, pero Pietrobono respondió con seguridad y sostuvo el cero.

Lejos de replegarse sin reacción, Mitre se acomodó bien en el campo y apostó a la contra. Incluso, por momentos, logró inquietar más que el local. A los 5 minutos del complemento tuvo la más clara: Salto quedó mano a mano con Olivera, remató, dio rebote el arquero y Machado, de zurda, no pudo definir con precisión.

Cuando el desgaste empezaba a sentirse, otra expulsión complicó aún más el panorama. Tiago Ferreira fue expulsado a los 30 del segundo tiempo por doble amarilla, y el Auri quedó con nueve. A partir de allí fue puro corazón y orden defensivo para sostener el empate hasta el final y sellar un punto muy valioso fuera de casa.

En la próxima fecha, Mitre recibirá a Ciudad de Bolívar por la quinta jornada de la Primera Nacional, el fin de semana del 14 de marzo, ya que el próximo no habrá actividad oficial.