Mitre va por otra alegría en una visita de riesgo ante Racing de Córdoba

Mitre visitará esta tarde a Racing de Córdoba por la tercera fecha de la Zona A de la Primera Nacional. El encuentro comenzará a las 18 y contará con el arbitraje de Nelson Sosa.

El Aurinegro intentará seguir sumando luego de conseguir su primera victoria en la jornada pasada frente a Estudiantes de Caseros, en el estadio de Roca y Tres de Febrero. Ese triunfo le permitió ganar confianza en el arranque del campeonato.

Enfrente estará un rival de cuidado. La Academia cordobesa también venció al Pincha de Caseros en su casa, aunque luego sufrió una dura goleada en su visita a Acassuso. Por eso, buscará recuperarse ante su gente y hacerse fuerte en condición de local.

En la previa, el entrenador Carlos Mayor analizó el compromiso: “Tenemos que hacer un planteo muy inteligente, saber jugarlo, saber que los primeros 15 o 20 minutos van a ser importantes, porque ellos van a querer venir a atacarnos de entrada. Lo va a imponer la gente y lo van a imponer ellos, sabiendo que nosotros vamos a tener armas para ganarlo”.

Por su parte, el delantero Marcos Machado anticipó un duelo intenso: “Seguramente será un partido aguerrido, como todos los partidos de la Nacional. Nosotros vamos a ir con nuestras armas, intentando jugar, metiéndole para llevarnos el triunfo”.

Datos del partido

Racing (Cba.) vs. Mitre (S.E.)

Hora: 18.00

18.00 Árbitro: Nelson Sosa

Nelson Sosa Asistente 1: Víctor Rojas

Víctor Rojas Asistente 2: Matías Coria

Matías Coria Cuarto árbitro: Alejandro Scionti

Mitre buscará dar el golpe en Córdoba y consolidar su crecimiento en la Zona A, en una prueba exigente que puede marcar su rumbo en el inicio del torneo.