Güemes reaccionó a tiempo, se lo dio vuelta a Chacarita en la Isla y sumó su primera victoria

El Gaucho arrancó en desventaja, pero mostró carácter y se impuso 2-1 en la tercera fecha. Ahora se viene Tristán Suárez tras el parate del próximo fin de semana.

Hoy 19:05

Había que sufrir para reaccionar y así fue. Güemes encontró el alivio en la tercera fecha de la Primera Nacional al dar vuelta un partido bravo y vencer 2 a 1 a Club Atlético Chacarita Juniors. El equipo santiagueño empezó perdiendo, pero mostró carácter y se quedó con tres puntos vitales ante su gente.

El encuentro no comenzó bien para el Gaucho. A los 16 minutos, la visita construyó una buena jugada por la banda izquierda y, tras un centro que superó a todos en el área, apareció Cuello por el segundo palo con total libertad para empujarla y marcar el 1-0. Fue un verdadero mazazo para los santiagueños, que hasta ese momento no lograban acomodarse en el campo.

Pero la reacción no tardó en llegar. A los 29 minutos apareció Veliz por el sector izquierdo, se sacó la marca de encima y envió un centro al área. Tras un rebote, la pelota le quedó a Sala en el área chica y no perdonó: gambeteó a su defensor y definió cruzado para el 1 a 1 que volvió a meter a Güemes en partido.

En el complemento, el equipo local salió decidido a buscarlo. Con más empuje que claridad, inclinó la cancha hasta que a los 25 minutos encontró la ventaja definitiva. Tras un tiro de esquina, Laza anticipó de cabeza en el primer palo y selló el 2-1 que desató el desahogo en el estadio. Fue premio a la insistencia y a la actitud de un equipo que no bajó los brazos.

Tras el parate del próximo fin de semana, Güemes volverá a la acción cuando enfrente a Tristán Suárez por la quinta fecha de la Primera Nacional, con la intención de seguir sumando y consolidar esta levantada.