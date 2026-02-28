Güemes recibe a Chacarita con la necesidad de recuperarse y comenzar a sumar

Tras las dos derrotas del arranque, el Gaucho enfrenta al Funebrero buscando festejar en casa.

Hoy 08:24

Güemes recibirá esta tarde a Chacarita Juniors con la necesidad de conseguir su primer triunfo en la presente temporada de la Primera Nacional. El encuentro comenzará a las 17.00.

El Gaucho tuvo un arranque complicado y sufrió dos derrotas consecutivas: primero cayó como local ante Nueva Chicago y luego perdió en su visita a San Martín de San Juan. Por eso, el elenco santiagueño afronta el compromiso con la urgencia de sumar para no seguir cediendo terreno en la tabla.

Enfrente estará un rival de peso en la categoría. El Funebrero disputó sus dos encuentros como local: empató ante San Martín de San Juan y luego venció a Gimnasia y Esgrima de Jujuy, mostrando un buen funcionamiento colectivo.

En la previa, el entrenador Juan Vita señaló: “Tenemos a todos a disposición, así que preparándonos para enfrentar a un gran rival como Chacarita, que viene de hacer un buen partido y de buen funcionamiento contra Gimnasia de Jujuy. Creemos que nosotros los podemos lastimar con nuestras armas”.

Por su parte, el volante Gianfranco Baier remarcó la importancia del duelo: “Va a ser un partido difícil, es Chacarita, un club grande en Primera Nacional, tiene historia, pero nosotros de local tenemos que salir a ganar y vamos en busca de la victoria”.

Datos del partido

Güemes vs. Chacarita Juniors

Hora: 17.00

17.00 Árbitro: Yamil Possi

Yamil Possi Asistente 1: Marcelo Bistocco

Marcelo Bistocco Asistente 2: Emanuel Serale

Emanuel Serale Cuarto árbitro: Nelson Bejas

Güemes intentará hacerse fuerte en casa y regalarle a su gente la primera alegría del campeonato, en un duelo clave para comenzar a enderezar el rumbo.