Newell’s recibe al Rosario Central de Di María en un clásico con diferentes realidades

La Lepra necesita una victoria ante el rival de toda la vida, que buscará volver a festejar en el Parque Independencia.

Hoy 06:24

Newell's Old Boys recibirá este domingo a Rosario Central por la octava fecha del Torneo Apertura, en una nueva edición del clásico rosarino, uno de los duelos más apasionantes del fútbol argentino.

El encuentro se disputará desde las 17 en el Estadio Marcelo Alberto Bielsa, con arbitraje de Yael Falcón Pérez y Héctor Paletta a cargo del VAR. La transmisión estará a cargo de ESPN Premium.

Realidades opuestas

El clásico encuentra a los equipos en situaciones muy diferentes. Newell’s atraviesa un presente delicado: marcha último en la Zona A con apenas dos puntos y es uno de los tres equipos que aún no ganó en el torneo. El conjunto rojinegro aparece comprometido en la lucha por la permanencia y necesita reaccionar de inmediato.

En la vereda opuesta, Rosario Central llega fortalecido. En la última fecha venció como visitante a Gimnasia y Esgrima La Plata y se ubica cuarto en la Zona B con 11 unidades, a cinco del líder Independiente Rivadavia. El Canalla se afianza entre los protagonistas y apunta a pelear por el título.

El partido también marcará el debut de Frank Kudelka como entrenador de la Lepra, tras la salida de la dupla Sergio Gómez–Favio Orsi y el interinato de Lucas Bernardi. Enfrente estará el equipo conducido por Jorge Almirón, que domina ampliamente el historial reciente: ganó los últimos cinco clásicos.

Probables formaciones

Newell’s: Williams Barlasina; Armando Méndez, Bruno Cabrera, Nicolás Goitea; Jerónimo Russo, Jerónimo Gómez Mattar, Luca Regiardo, Valentino Acuña; Facundo Guch y Wálter Núñez. DT: Frank Kudelka.

Rosario Central: Jeremías Ledesma; Emanuel Coronel, Ignacio Ovando, Gastón Ávila, Alexis Soto; Enzo Giménez, Federico Navarro, Vicente Pizarro; Ángel Di María, Enzo Copetti y Julián Fernández. DT: Jorge Almirón.

El clásico rosarino promete intensidad, tensión y un marco imponente en el Parque Independencia. Para Newell’s será una prueba de carácter en medio de la crisis; para Central, la oportunidad de reafirmar su gran presente y estirar la racha favorable en el duelo más esperado de la ciudad.