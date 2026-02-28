Tensión en Flamengo tras la derrota con Lanús: protestas de los hinchas y la bronca con Filipe Luis

Un grupo de simpatizantes se acercó al predio Ninho do Urubu para exigir respuestas después de la derrota en el Maracaná por la final de la Recopa Sudamericana y cuestionó a futbolistas, dirigentes y cuerpo técnico.

Hoy 18:00

La caída de Flamengo frente a Lanús en la final de la Recopa Sudamericana en el Maracaná dejó secuelas inmediatas en Río de Janeiro. En el regreso a los entrenamientos, un grupo de simpatizantes se presentó en el predio Ninho do Urubu para expresar su bronca con banderas y reclamos directos al plantel y a la conducción.

Alrededor de 50 fanáticos se ubicaron en el ingreso del complejo con mensajes duros: “¡El sueldo al día, las trompadas en falta!; ¡Dirigencia amateur!; ¡(José) Boto (director deportivo del Mengao) incompetente!; ¡Filipe Luís y sus metodologías!”, fueron algunas de las frases exhibidas contra jugadores, directivos y el entrenador.

La tensión subió cuando Jorge Carrascal llegó en su auto y recibió los cuestionamientos más fuertes. Desde el predio solicitaron presencia policial para evitar incidentes y, finalmente, la situación no pasó a mayores.

El clima enrarecido no se limita a la tribuna. Según informó Ge Globo, las declaraciones de Filipe Luis tras la derrota tampoco cayeron bien puertas adentro. El DT había asegurado que su equipo “jugó un gran partido”, una frase que generó incomodidad en parte del vestuario.

De acuerdo al mismo medio, algunos jugadores cuestionan ciertos métodos del entrenador, especialmente la decisión de confirmar la formación a último momento. Ante el Granate, los titulares se enteraron del equipo minutos antes de salir a calentar.

Además, trascendió que el DT mantiene diálogo frecuente solo con referentes como Giorgian De Arrascaeta, Bruno Henrique, Danilo, Jorginho, Léo Pereira y Alex Sandro, algo que no conformaría al resto del grupo. Pese al escenario adverso y a versiones sobre diferencias con el presidente Luiz Eduardo Baptista, el exlateral seguiría en el cargo. Tiene contrato vigente hasta el 31 de diciembre de 2027.

En lo inmediato, el conjunto carioca intentará dar vuelta la página el lunes 2 de marzo a las 21 horas, cuando dispute la vuelta de semifinales del Campeonato Carioca ante Madureira, serie que lidera 3-0 tras la ida.