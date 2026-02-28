Alavés ya tendría al reemplazante de Coudet ante su inminente partida a River

El conjunto español inició gestiones para que Quique Sánchez Flores se convierta en el sucesor de Chacho, que está en instancias decisivas de su negociación con el Millonario.

Con la primera reunión entre Eduardo Coudet y la dirigencia de River ya pautada, Alavés puso manos a la obra y ya contactó a Quique Sánchez Flores para suceder al Chacho. El español viajaría a Vitoria en las próximas horas para buscar sellar un acuerdo, en un indicio inequívoco de que la llegada del sucesor de Marcelo Gallardo en Núñez está al caer.

Diversos medios de España consignan que el presidente Alfonso Fernández, quien hasta hace apenas horas aseguraba que no tenían plan B ni tenía noticias de la posible salida del argentino, habría acelerado en las gestiones por el experimentado DT de último paso por Sevilla.

Más allá de si esas negociaciones llegan a buen puerto, lo seguro es que indican que desde Alavés consideran prácticamente un hecho la salida de Coudet. Por eso, incluso tienen más nombres agendados en caso de que lo de Quique Sánchez Flores no se termine dando.

Con este escenario, crece la expectativa de los hinchas de River, que espera que en los próximos días se pueda confirmar la llegada del Chacho como sucesor de Gallardo. Lo más probable es que esto suceda luego del partido del lunes ante Independiente Rivadavia, en Mendoza, que tendrá a Marcelo Escudero como interino (tal como lo hizo tras la salida de Martín Demichelis).

Lo cierto es que desde el mismo día del anuncio de la salida de Gallardo, en River se empezó a gestar la idea de contratar a Coudet. Si bien es real que no hubo contacto directo entre las partes, sí lo hubo con gente de su entorno directo y esto permitió que las negociaciones avanzaran sin necesidad aún de que se involucrara a Alavés ni al propio entrenador.