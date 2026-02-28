Ingresar
Convocan a jóvenes talentos a participar de un casting abierto para artistas

La segunda edición de la convocatoria está destinada a cantantes, bailarines, actores e imitadores de entre 17 y 25 años, sin necesidad de experiencia profesional.

Hoy 19:55

Con el objetivo de descubrir y promover nuevos talentos locales, se anunció la segunda edición de un casting abierto destinado a cantantes, bailarines, actores e imitadores jóvenes en Santiago del Estero.

La convocatoria está dirigida a personas de entre 17 y 25 años y no exige experiencia profesional previa, por lo que se presenta como una oportunidad accesible para quienes deseen dar sus primeros pasos en el ámbito artístico.

La jornada se desarrollará el próximo 14 de marzo, entre las 16 y las 23, en la Casa de la Cultura y Bicentenario, ubicada en la intersección de Olaechea y Mendoza, en el Parque Aguirre.

Desde la organización destacaron que la propuesta busca fomentar la participación cultural juvenil y generar nuevos espacios de expresión artística, invitando a los interesados a presentarse con entusiasmo y ganas de mostrar su talento.

