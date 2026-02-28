Con gol de Julián Álvarez, el Atlético de Madrid le ganó en la última al Real Oviedo

En un partido en donde el Colchonero no le encontraba la vuelta al último de La Liga, el Araña apareció sobre el final para darle el triunfo y una inyección de confianza tremenda al conjunto del Cholo Simeone.

Hoy 19:45

Julián Álvarez. No hay mucha más que decir. Por más que haya atravesado una extensa sequía de goles o sea resistido por algunos de los hinchas, el delantero siempre está. Ya sea con ímpetu, siendo protagonista o transformándose en héroe, tal como pasó en la victoria 1-0 del Atlético de Madrid ante el Real Oviedo, la cual se dio gracias a su tanto agónico.

Y es que el Colchonero no le encontraba la vuelta a un partido en el que se enfrentaba al último de La Liga. Porque si bien el Cholo Simeone trató de sorprender con un Thiago Almada que generaba por el medio , el local le encontró rápidamente la vuelta al planteo y logró anular al Colchonero. Por eso, en un encuentro en el que paró a mayoría de suplentes (de los argentinos, solo el ex Vélez y Nahuel Molina fueron titulares), el Atleti decepcionaba porque ni le hacía cosquillas al débil Oviedo.

De hecho, si no fuera por su falta de jerarquía, si había un equipo que debió irse al descanso ganando eran los asturianos, que habían hecho trabajar a Oblak con dos chances claras en el cierre del primer tiempo.

Así, Simeone tomó nota e hizo entrar a Julián en el entretiempo, y la energía cambió. Y es que sin brillar, el Atlético salió con otro ímpetu, haciéndose dueño de la pelota y merodeando el área del Oviedo.

Pero eso no era suficiente, y los minutos pasaban, y el 0-0 persistía. De hecho, el Colchonero no tenía tiros al arco, pero entre el cansancio que empezó a afectar al Oviedo y las ganas del Atleti, el gol empezaba a acercarse. Primero fue Baena, pero el tanto fue anulado por offside, lo que hacía creer que inevitablemente el 0-0 iba a ser una realidad.

Pero ahí estaba Julián, que tenía un as bajo la manga. Porque más allá del ímpetu, la realidad es que el ex River no había generado mucho peligro, pero en la primera -y única- que tuvo, no perdonó: A los 94 minutos y con un Atlético que iba desesperado, al delantero le quedó la pelota en el área y, con una frialdad impresionante, enganchó y remató de zurda. Golazo. Para que festeje el Cholo, los hinchas colchoneros y todo el Atlético . Porque gracias a Julián, el héroe de la noche, el Atlético de Madrid se lleva más que un triunfo. Son tres puntos clave que lo mantienen en zona de clasificación a Champions, pero que también le da una dosis de confianza extra al equipo para afrontar la vuelta de las semis de Copa del Rey ante el Barcelona y los octavos del máximo torneo UEFA. Todo gracias al delantero estrella, que por más que quizás no atraviese su mejor momento , jamás va a dejar a gamba a su equipo.