Jorge Llapur se transformó en nuevo entrenador de Villa Unión para la Liga Santiagueña

Villa Unión confirmó quiénes estarán al frente del plantel en la próxima temporada de la Liga Santiagueña 2026. Con la ilusión renovada y el objetivo de ser protagonista.

El elegido como director técnico es Jorge Llapur, quien tendrá la responsabilidad de conducir al equipo en un año que promete ser exigente. Lo acompañará como ayudante de campo Juan Carlos Mores, mientras que la preparación física estará a cargo de Leonel Carranza, pieza clave en la puesta a punto del plantel.

Además, el cuerpo técnico se completa con Daniel García como masajista, encargado de la recuperación y el seguimiento físico diario de los futbolistas. La dirigencia apuesta a un grupo de trabajo comprometido y con energía para afrontar el desafío.

Con esta confirmación, Villa Unión empieza a delinear su proyecto deportivo para 2026. La expectativa es alta y el objetivo está claro: armar un equipo competitivo que pueda pelear en lo más alto del torneo local.