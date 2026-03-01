Fotos: El Artesano reafirmó su mística ante miles de almas en Villa Ojo de Agua

La edición 29 celebró a lo grande con destacados artistas. Ingresá a la nota y mirá las mejores fotos.

Hoy 04:16

La ciudad de Ojo de Agua volvió a vestirse de fiesta y tradición con la 29ª edición del Festival Nacional del Artesano, que durante dos noches reunió a miles de personas en un marco imponente.

La última velada fue una verdadera explosión de música y emoción, con un público que colmó el predio y acompañó cada presentación con palmas, baile y ovaciones. Las imágenes que dejó el cierre hablan por sí solas: familias enteras disfrutando, jóvenes cantando a viva voz y un escenario iluminado que fue testigo de una noche inolvidable.

El broche de oro estuvo a cargo de figuras de primer nivel como Lázaro Caballero, Christian Herrera y Lucio Rojas, quienes hicieron vibrar a la multitud con sus repertorios cargados de identidad y sentimiento.

También brillaron en el escenario Orellana Lucca y Marcelo Toledo, entre otros destacados artistas que aportaron su talento para coronar una edición que quedará en la memoria de los santiagueños. El Festival del Artesano volvió a demostrar que es uno de los encuentros culturales más convocantes y queridos del sur provincial.

