Instituto recibe a un entonado Unión de Santa Fe en Córdoba

La Gloria y el Tatengue se ven las caras en el Kempes por la octava fecha del Torneo Apertura.

Hoy 07:15

Instituto y Unión de Santa Fe se enfrentarán este domingo desde las 19:15 en el Estadio Mario Alberto Kempes, por la octava fecha del Torneo Apertura 2026. Ambos equipos comenzaron el certamen con el pie izquierdo, pero lograron acomodarse y llegan tras sumar siete de los últimos nueve puntos posibles.

La Gloria tuvo un arranque complicado que derivó en la renuncia de Daniel Oldrá. Semanas después, la dirigencia apostó por Diego Flores, y el equipo mostró una clara mejoría. Desde la llegada del “Traductor”, Instituto venció 2-0 a Central Córdoba, superó 2-1 a Atlético Tucumán y empató 1-1 frente a San Lorenzo en el Nuevo Gasómetro.

Para este compromiso, el conjunto cordobés no podrá jugar en su estadio habitual debido a que se prepara para el recital de Chayanne del 11 de marzo, por lo que hará de local en el Kempes.

Por su parte, el Tatengue también levantó su rendimiento. Tras sumar apenas cuatro puntos en las primeras cuatro jornadas, encadenó un empate sin goles ante San Lorenzo y triunfos frente a Aldosivi (1-0) y Sarmiento (3-1). Así, el equipo dirigido por Leonardo Carol Madelón se ubica cuarto en la Zona A con 11 unidades, en zona de clasificación a octavos de final.

Probables formaciones

Instituto: Manuel Roffo; Fernando Alarcón, Leonel Mosevich, Jonathan Galván; Giuliano Cerato, Juan Ignacio Méndez, Gastón Lodico, Diego Sosa; Jhon Córdoba, Matías Fonseca y Alex Luna. DT: Diego Flores.

Unión: Matías Mansilla; Lautaro Vargas, Maisón Rodríguez, Juan Pablo Ludueña, Mateo Del Blanco; Julián Palacios, Mauro Pitton, Rafael Profini, Brahian Cuello; Marcelo Estigarribia y Cristian Tarragona. DT: Leonardo Carol Madelón.

Datos del partido