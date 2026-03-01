En vivo: Instituto recibe a un entonado Unión de Santa Fe en Córdoba

La Gloria y el Tatengue se ven las caras en el Kempes por la octava fecha del Torneo Apertura.
Instituto y Unión de Santa Fe se enfrentarán este domingo desde las 19:15 en el Estadio Mario Alberto Kempes, por la octava fecha del Torneo Apertura 2026. Ambos equipos comenzaron el certamen con el pie izquierdo, pero lograron acomodarse y llegan tras sumar siete de los últimos nueve puntos posibles.
