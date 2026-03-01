Dakota Johnson encabezará el reparto de la nueva película de Alice Rohrwacher

La actriz estadounidense protagonizará “The Three Incestuous Sisters”, un cuento de hadas gótico adaptado de la novela de Audrey Niffenegger, junto a Saoirse Ronan, Jessie Buckley y Josh O’Connor.

Hoy 07:33

La cineasta italiana Alice Rohrwacher prepara su próxima película, The Three Incestuous Sisters, basada en la novela homónima de Audrey Niffenegger publicada en 2005 y aún inédita en España. Se trata de un cuento de hadas para adultos con un tono gótico que sigue la historia de tres hermanas —Bettine, Ophile y Clothilde— que viven aisladas cerca del mar. Su buena relación se verá puesta a prueba con la llegada de Paris, el hijo del guardián del faro, de quien se enamorarán las tres.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

La adaptación será muy libre respecto al libro y ha sido escrita por la propia Rohrwacher junto a la novelista estadounidense Ottessa Moshfegh, según adelanta Deadline. El reparto estará encabezado por Dakota Johnson, acompañada por Saoirse Ronan, Jessie Buckley y Josh O’Connor, quien ya trabajó con Rohrwacher en su anterior película, La quimera.

Dakota Johnson

El rodaje comenzará el próximo abril y la producción correrá a cargo de Indian Paintbrush, la compañía detrás de todas las películas de Wes Anderson desde Viaje a Darjeeling.

Recientemente, Dakota Johnson se ha visto en títulos como Daddio, Madame Web y Materialistas, mientras que las tres últimas películas de Ronan —Intruso, En islas extremas, Blitz— se estrenaron directamente en plataformas en España. Jessie Buckley, que estrenará la próxima semana ¡La novia!, busca su primer Óscar tras su papel en Hamnet. Por su parte, Josh O’Connor ha protagonizado recientemente The Mastermind, Puñales por la espalda: De entre los muertos y la pendiente de estreno Rebuilding.

Dakota Johnson