Excarcelan a acusado de agredir a su pareja frente a su hijo en el barrio Borges

La jueza de Género, Norma Morán, decidió liberar a un individuo sindicado de violencia de género, aunque con restricciones y medidas de protección para la víctima y su entorno familiar.

Hoy 07:17

La magistrada Norma Morán excarceló a un hombre de apellido Lugones, acusado de agredir a su pareja, Torres, en presencia de su hijo de seis años en el barrio Borges, tras una discusión originada por el excesivo volumen de la música. La decisión se tomó luego de que la abogada defensora, María René Gerez Bravo, solicitara la excarcelación del imputado.

Según la causa, la fiscal Silvia Jaime imputó a Lugones por “lesiones leves calificadas por la relación de pareja, mediando contexto de violencia de género y amenazas”. El 31 de enero pasado, tras un llamado telefónico a Torres, se produjo la discusión inicial. Los hermanos de Lugones habrían recriminado a la víctima por escuchar música a alto volumen, generando el conflicto.

Al regresar del trabajo, Lugones habría insultado y agredido físicamente a Torres con golpes en rostro y cabeza mientras el niño estaba presente. Incluso, al incorporarse la mujer de la cama, el sujeto continuó golpeándola en las piernas, le arrebató el celular para impedir comunicaciones y la encerró en la habitación, amenazándola de muerte. Temiendo por su vida, la víctima abandonó posteriormente la vivienda, ya que Lugones posee un arma de fuego.

Tras la denuncia, Lugones fue detenido, seguido de indagatoria, pericias y un informe socioambiental, entre otras medidas judiciales. Durante la nueva audiencia, la fiscalía solicitó la continuidad de la detención, mientras que la defensa insistió en la excarcelación, argumentando que las medidas preventivas ya estaban en marcha.

Finalmente, la jueza Norma Morán autorizó la excarcelación, considerando la inexistencia de riesgos procesales, pero supeditó la libertad del imputado al cumplimiento de un conjunto de reglas de conducta, que incluyen restricción de contacto con Torres, alejamiento de familiares y testigos, y otras medidas de protección.