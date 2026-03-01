Golpeado tras la eliminación en la Libertadores, Argentinos enfrenta a Barracas por el Torneo Apertura

Luego del mal trago copero, el Bicho quiere recuperar la sonrisa ante el Guapo.

Argentinos Juniors y Barracas Central se enfrentarán este domingo desde las 19.15 en el Estadio Diego Armando Maradona, por la fecha 8 del Torneo Apertura 2026. El Bicho vuelve al ruedo local tras dos semanas sin actividad por su fallida serie ante Barcelona de Guayaquil, que lo dejó sin competencias internacionales.

El clima en La Paternal es de golpe duro. Una nueva eliminación por penales privó al equipo de Nicolás Diez de disputar torneos continentales en 2026. Ese revés, sumado al sufrido previamente ante Midland por Copa Argentina, generó un fuerte impacto deportivo y económico. De ahora en más, los Bichos Colorados tendrán como único objetivo pelear por el título en el certamen doméstico.

El presente de Barracas es distinto. Tras dos derrotas consecutivas, el conjunto dirigido por Rubén Darío Insúa se recuperó y dio el golpe al quitarle el invicto como local a Tigre, resultado que lo acercó a la zona de playoffs en el Grupo B. Luego de los rumores -ya desmentidos- sobre una posible salida de su entrenador para dirigir a Boca Juniors, en Olavarría y Luna apuntan a repetir o mejorar la campaña del último Clausura.

Probables formaciones

Argentinos Juniors: Brayan Cortés; Leandro Lozano, Román Riquelme, Erik Godoy, Sebastián Prieto; Federico Fattori, Nicolás Oroz; Hernán López Muñoz, Alan Lescano, Emiliano Viveros; Leandro Fernández. DT: Nicolás Diez.

Barracas Central: Marcelo Miño; Nicolás Capraro, Fernando Tobio, Nicolás Demartini; Rafael Barrios, Dardo Miloc, Iván Tapia, Tomás Porra, Rodrigo Insúa; Jhonatan Candia y Facundo Bruera. DT: Rubén Darío Insúa.

Datos del partido