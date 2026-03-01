Ingresar
En vivo: golpeado tras la eliminación en la Libertadores, Argentinos enfrenta a Barracas por el Torneo Apertura

Luego del mal trago copero, el Bicho quiere recuperar la sonrisa ante el Guapo.

Hoy 19:16

Argentinos Juniors y Barracas Central se enfrentarán este domingo desde las 19.15 en el Estadio Diego Armando Maradona, por la fecha 8 del Torneo Apertura 2026. El Bicho vuelve al ruedo local tras dos semanas sin actividad por su fallida serie ante Barcelona de Guayaquil, que lo dejó sin competencias internacionales.

