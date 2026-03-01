Trump advirtió que los bombardeos contra Irán continuarán "todo el tiempo que sea necesario"

El presidente de Estados Unidos celebró la muerte del ayatolá Ali Jamenei en la operación militar conjunta con Israel y consideró que representa “la mayor oportunidad para que el pueblo iraní recupere su país”.

Hoy 07:24

El presidente de Estados Unidos Donald Trump advirtió que los bombardeos a Irán seguirán “sin interrupción todo el tiempo que sea necesario” para alcanzar los objetivos fijados por Washington y “lograr la paz mundial”.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

En el mensaje publicado en su plataforma Truth Social para confirmar la muerte del ayatolá Ali Jamenei, el mandatario también sostuvo que el país persa ha quedado “muy destruido e incluso arrasado” tras la operación militar conjunta con Israel.

Trump consideró que la muerte del líder supremo iraní representa “la mayor oportunidad para que el pueblo iraní recupere su país” después de décadas bajo el régimen de los ayatolás. Y adelantó que los bombardeos se extenderán, al menos, durante toda la semana.

En paralelo el jefe del Pentágono, Pete Hegseth, elevó el tono de las advertencias al asegurar que las fuerzas de EE.UU . destruirán la Armada iraní y su programa de misiles, y que garantizarán que Teherán “nunca tenga un arma nuclear”.

En un mensaje difundido en la red social X, Hegseth afirmó que cualquier misil lanzado contra intereses estadounidenses será neutralizado junto con su capacidad de producción.

El secretario de Defensa de EE.UU . celebró el desarrollo de la “Operación Furia Épica” y la calificó como la misión “más letal, compleja y precisa de la historia”.

Según Hegseth, Irán “tuvo la oportunidad” de alcanzar un acuerdo nuclear en las recientes negociaciones celebradas en Ginebra, pero se negó y ahora “está sufriendo las consecuencias”.

El presidente de Estados Unidos además le advirtió a Irán que atacarán con “una fuerza nunca antes vista” si Teherán cumple su promesa de atacar con una ofensiva histórica a EE.UU. e Israel en venganza por la muerte del ayatolá Jamenei.

A través de la red social Truth, el republicano reaccionó a las amenazas del régimen iraní de las últimas horas, después de que Irán confirmara la muerte del líder supremo de la República Islámica en la operación militar de Estados Unidos e Israel.

“Irán acaba de declarar que hoy atacará con mucha fuerza, más fuerza que nunca. Sin embargo, más les convendría que no lo hagan, porque si lo hacen los golpearemos con una fuerza nunca antes vista”, fue el mensaje de Trump.

La advertencia llegó poco después de que el Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica (CGRI) anunciara ataques contra 27 bases militares de EE. UU. en Oriente Medio y objetivos de Israel, en venganza por la muerte del ayatolá, según una publicación en X de Tasnim, agencia vinculada con el brazo armado del régimen iraní.

El Ejército israelí informó en un comunicado sobre una nueva oleada de misiles contra Israel y led pidió a la población quedarse en lugares seguros hasta nueva orden, sin dar más detalles. La cadena catarí Al Jazeera reportó por su parte explosiones en Doha, Kuwait y Dubai.