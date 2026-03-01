El conflicto en Medio Oriente puede complicar la Finalissima entre Argentina y España... ¿y el Mundial?

El ataque de Estados Unidos e Israel a Irán y la contraofensiva persa abrieron un foco que podría derivar en modificaciones para diversos eventos deportivos planificados en la zona para el próximo mes y medio.

Hoy 07:28

Luego de los ataques de Estados Unidos e Israel al régimen de Irán, y la posterior respuesta del país persa con bombardeos a naciones de Medio Oriente que albergan bases norteamericanas —entre ellas Qatar, Kuwait, Emiratos Árabes Unidos y Bahréin— crece la preocupación en el mundo del deporte por los eventos previstos en la región durante las próximas semanas.

Las bases militares estadounidenses en esos países fueron blanco de misiles iraníes, lo que encendió las alarmas no solo a nivel político y militar, sino también deportivo. En Irán ya se suspendió el fútbol local, mientras que ahora la incertidumbre gira en torno a la Finalissima, programada para fines de marzo en suelo qatarí. El encuentro debe enfrentar a la Selección Argentina con España el 27 de marzo en Lusail.

Si bien el Mundial 2026 que se disputará en Estados Unidos, México y Canadá también podría verse afectado en caso de una escalada mayor, la cercanía de la Finalissima genera mayor inquietud. Según trascendió, desde Conmebol siguen de cerca la situación en conjunto con FIFA, aunque por el momento no se evalúan cambios inmediatos.

De acuerdo a lo informado por ABC de España, el gobierno de Qatar buscó llevar tranquilidad a la población al asegurar que los ataques estuvieron dirigidos a bases militares en zonas poco pobladas y que los misiles fueron interceptados sin provocar daños civiles. No obstante, el espacio aéreo qatarí permanece cerrado, lo que mantiene el escenario en constante evolución.

Otros eventos deportivos también se encuentran en alerta, como la Fórmula 1 en Bahréin y el MotoGP en Qatar. Por ahora, el partido entre Argentina y España sigue en pie, pero todo dependerá de cómo evolucione el conflicto en una región que hoy vive horas de máxima tensión.