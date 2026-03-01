Qatar suspendió el fútbol “hasta nuevo aviso” y peligra la Finalissima entre Argentina y España

El ataque de Estados Unidos e Israel a Irán desató una nueva crisis bélica en todo Medio Oriente. La Asociación qatarí resolvió suspender toda la actividad.

Hoy 11:54

La crisis bélica en Medio Oriente obligó a parar la pelota en Qatar. La Asociación local tomó una drástica decisión y suspendió el fútbol en el país “hasta nuevo aviso”, encendiendo las alarmas por la Finalissima entre la Selección Argentina y España, prevista para el 27 de marzo en el estadio de Lusail, en Doha.

El conflicto se intensificó tras el ataque de Estados Unidos e Israel a Irán, que dejó cerca de 200 fallecidos y la muerte del ayatollah Ali Khamenei. Desde la madrugada del sábado, la Guardia Revolucionaria iraní respondió con bombardeos sobre bases estadounidenses en Bahréin, Emiratos Árabes Unidos y también en Qatar.

De acuerdo a los reportes, los ataques continuaron este domingo con explosiones en Dubái, Abu Dabi, Doha y Manama. En ese contexto, el presidente estadounidense Donald Trump afirmó que “Irán acaba de declarar que hoy va a atacar más fuerte que nunca. Los atacaremos con una fuerza nunca antes vista”, lo que incrementó la tensión en la región.

Frente a este escenario, la Qatar Football Association comunicó “el aplazamiento de todos los torneos, competiciones y partidos a partir de hoy hasta nuevo aviso”. Además, señaló que las nuevas fechas serán informadas por los canales oficiales, al tiempo que pidió por la seguridad del país.

Uno de los eventos que queda en suspenso es la Finalissima entre Argentina y España, un duelo muy esperado entre los campeones de América y Europa. El encuentro está programado para el 27 de marzo en Lusail, escenario donde la Albiceleste conquistó el Mundial 2022. Además, el equipo de Lionel Scaloni tiene previsto un amistoso ante Qatar el 31 de marzo en el mismo estadio.

Según trascendió, desde Conmebol siguen con atención la evolución de los acontecimientos y, por el momento, no adoptarían una decisión inmediata. Sin embargo, el partido está en riesgo en medio de un conflicto que mantiene en vilo a la región y también al calendario internacional del fútbol.