Maggie Gyllenhaal asegura que The Bride! aborda el consentimiento de la novia de Frankenstein

La actriz y directora destaca que la película no puede ignorar el derecho de la protagonista a decidir sobre su propia vida, en esta reinterpretación gótica y romántica del clásico.

Hoy 07:32

En su próxima película de terror y ciencia ficción, The Bride!, Maggie Gyllenhaal retoma el icónico personaje de la novia de Frankenstein y subraya que el tema del consentimiento es central. “No puedo hacer una película sobre la novia de Frankenstein sin que ella tenga voz, porque fundamentalmente no tiene ninguna”, declaró durante el estreno mundial en Londres. “Entiendo lo que pide Frankenstein, un hombre solitario que busca compañía, pero ¿y ella qué? Eso es lo que esta película explora”.

Protagonizada por Jessie Buckley, la historia sigue al Monstruo (Christian Bale) en la Chicago de los años 30, donde una científica (Annette Bening) trae de nuevo a la vida a una mujer asesinada para que sea su compañera. Completan el reparto Saoirse Ronan, Jake Gyllenhaal y Peter Sarsgaard.

The Bride!, que se estrenará en cines el 6 de marzo, se inspira en la secuela de 1935 Bride of Frankenstein, basada a su vez en un subargumento de la novela original de Mary Shelley de 1818, donde Victor Frankenstein debe decidir si crear o destruir a la compañera de su monstruo.

