La intendente Fuentes destacó que se vivió una “gran fiesta popular” del Corso 2026: reviví el evento este domingo por Canal 7

Más de 40.000 personas disfrutaron de dos noches de comparsas, murgas y carrozas en los Corsos 2026 de la ciudad, organizados por la Municipalidad y la Asociación Amigos del Corso.

Hoy 07:46

La intendente Fuentes destacó que se vivió una “gran fiesta popular” con más de 40.000 personas en las dos jornadas del Corso 2026.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

Con la participación de comparsas, murgas y carrozas de distintos barrios cerraron los Corsos de la ciudad 2026 sobre avenida Costanera, organizados por la Municipalidad de la Capital y la Asociación Amigos del Corso.

La intendente, Ing. Norma Fuentes, destacó la participación de más de 40.000 personas en las dos jornadas: “Es una gran fiesta popular muy esperada y vivida con mucha alegría”.

De la misma manera, resaltó el trabajo realizado a lo largo de varios meses de las diferentes agrupaciones, que se vio reflejado en “la cultura, la expresión popular y la vida en los barrios”.

“Estamos muy satisfechos de lo que hemos vivido junto a los Amigos del Corso, se llevaron adelante dos noches de mucha fiesta”, subrayó.

La jefa comunal dijo también que, al igual que la primera noche, se vivieron homenajes con mucho simbolismo, “y es importante que no se pierda, que las tradiciones se puedan potenciar y que la cultura popular se pueda expresar en las calles”.

Al final, agradeció a todos los que intervinieron en el trabajo previo y en la puesta en escena de dos noches de celebración de la gente.

Del cierre de los Corsos formaron parte: la Comparsa Bella Bahía, Comparsa Caribe Samba, Comparsa Delirio de Carnaval y Banda Gaby, Comparsa Estrella de Carnaval, Centro Murga Elegantes del Carnaval, Centro Murga Los Incomparables de la Loma, Centro Murga Los Murgueros del Oeste, Murga Ilustres del Carnaval, Carroza Vecinal Barrio Cáceres, Carroza Terra Latidos de Madre, Carroza Suceso Da Bahía y la invitada Batería Imperio de Samba.