Ailín Pérez le ganó por decisión unánime a Macy Chaisson y mantiene su invicto en la UFC

La peleadora argentina sumó su sexta victoria en la compañía estadounidense y lanzó una fuerte advertencia para su próxima pelea.

Hoy 00:50

Este sábado, la argentina Ailín Pérez le ganó por decisión unánime a la estadounidense Macy Chaisson y extendió su racha de victorias en la UFC. En charla con la organización sobre el octágono, lanzó un fuerte desafío y apuntó a su próxima rival.

En el inicio de la pelea, Ailín se vio superada en el primer round, donde no pudo hacer su trabajo, pero en el segundo y en el tercer round se impuso con claridad a través de su lucha y capacidad a ras de lona.

Lejos de la espectacularidad que acostumbra en sus combates, Pérez supo imponerse en un contexto adverso y aseguró la victoria a pura técnica, un ámbito que domina casi a la perfección.

En sus declaraciones sobre el octágono, la argentina fue contundente. “El título de peso gallo tiene mi nombre, pero esta noche vine a buscar a Tracy Cortez”. La estadounidense con ascendencia latina es una histórica de la división, aunque no está rankeada debido a sus últimos rendimientos.

De esta manera, Ailín amplió su récord a seis victorias sin derrotas y busca seguir escalando en su división.