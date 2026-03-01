Profunda conmoción en Sumampa por la muerte del músico Ramón "Pocho" Rojas

La comunidad despide a un vecino muy querido, quien falleció tras un accidente mientras circulaba en bicicleta.

Hoy 07:45

La muerte de Ramón Ignacio Rojas, conocido como “Pocho”, generó profunda consternación en toda la comunidad de Sumampa. La víctima no logró sobreponerse a las heridas sufridas tras caer de su bicicleta, aparentemente al perder el control del rodado, mientras era sobrepasado por una camioneta.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

El deceso de Rojas, un vecino reconocido y querido de la ciudad, ocurrió en horas de la mañana del sábado en el Hospital Regional, donde permanecía internado desde el pasado 26 de febrero, tras protagonizar un accidente en el barrio Centro.

Según el informe policial, el siniestro se produjo cerca de las 21, en la intersección de avenida San Martín y 25 de Mayo, cuando Rojas circulaba zigzagueando por la calzada en su bicicleta. La camioneta Toyota Hilux en la que viajaba Jorge Palmas lo sobrepasó, momento en que Rojas cayó al suelo. Palmas detuvo inmediatamente su vehículo y brindó auxilio.

El ciclista fue trasladado inicialmente al hospital zonal de Ojo de Agua, donde los médicos constataron escoriaciones múltiples, traumatismo craneal y desorientación. Debido a la gravedad del cuadro, fue derivado al Regional, donde finalmente falleció a causa de un ACV hemorrágico con fallas cardíacas.

Los investigadores sospechan que Rojas podría haber sufrido un ACV mientras conducía, lo que habría provocado la pérdida de control de la bicicleta. La fiscal de turno, Belkis Alderte, ordenó medidas periciales en ambos vehículos para determinar con precisión las circunstancias del accidente. Tras su muerte, el cuerpo fue entregado a la familia y despedido en la parroquia de San Cayetano.

Rojas formaba parte del coro de la iglesia y se desempeñaba como docente en Sumampa Viejo, lo que acentuó la conmoción en la comunidad. Desde la parroquia expresaron su pesar en redes sociales: “Triste noticia para toda nuestra comunidad de Sumampa, nuestro querido Pocho ya descansa en los brazos del Señor. Fuiste un fiel servidor de Nuestra Madre, Nuestra Señora de la Consolación de Sumampa, siempre cantando para ella… Q. E. P. D. Ramón Ignacio 'Pocho' Rojas. Nuestras condolencias a toda su familia y en especial a sus hijos”.

La municipalidad, junto a otros organismos e instituciones locales, se sumó a los mensajes de pésame y acompañamiento para los familiares.