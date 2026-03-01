Tigre y Gimnasia de La Plata quedaron a mano en Victoria

El Matador y el Lobo empataron 2 a 2 en el Estadio José Dellagiovanna, por la octava fecha del Torneo Apertura.

Aunque estuvo dos veces abajo, a Tigre le quedó un sabor amargo en el empate frente a Gimnasia y Esgrima La Plata. No solo porque jugó en su estadio y con su gente, sino también porque fue más que su rival, generó situaciones claras y en el segundo tiempo Felipe Zenobio fue casi un espectador de lujo. Le faltó liquidarlo, le faltó, justamente, ser Matador.

Desde el arranque el partido mostró que sería entretenido. Gimnasia manejó más la pelota en los primeros minutos y buscó lastimar, pero el que avisó primero fue el local con una jugada de Nacho Russo, que encaró y sacó un remate que exigió una buena respuesta de Nelson Insfrán. Sin embargo, el que pegó fue el Lobo: Nicolás Barros Schelotto ejecutó un tiro libre perfecto y Enzo Martínez ganó en las alturas para el 1-0.

Tigre no sintió el impacto y reaccionó de inmediato. Barrionuevo estrelló un cabezazo en el travesaño y, tras varios rebotes, Bruno Leyes sacó un potente remate que dio en el brazo de Martínez. El árbitro Echavarría, convalidado por Delfino desde el VAR, entendió que la mano estaba pegada al cuerpo. Diez minutos después, el equipo de Diego Dabove encontró el empate: córner de Santi López y aparición de David Romero, que definió de aire para el 1-1.

Pero la alegría duró poco. Gimnasia sacó rápido del medio y volvió a golpear: Nacho Fernández metió un pase largo brillante para el Chelo Torres, que enganchó y definió para el 2-1 de la visita. En el complemento fue casi todo de Tigre. Antes de los 15’, otro córner de López terminó en el cabezazo de Barrionuevo y en una floja salida de Insfrán para el 2-2.

El arquero del Lobo se redimió más tarde cuando David Romero armó una jugada espectacular, pero no logró vencerlo en lo que pudo haber sido el gol del triunfo. Tigre empujó hasta el final, fue superior en el segundo tiempo y dejó mejores sensaciones futbolísticas, pero el empate lo dejó con la sensación de que se le escaparon dos puntos en casa.