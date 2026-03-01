Tras perder el invicto, Tigre quiere recuperar la sonrisa ante Gimnasia

El Matador y el Lobo se enfrentan por la octava fecha del Torneo Apertura.

Hoy 07:46

Tigre y Gimnasia y Esgrima La Plata se enfrentarán este domingo desde las 21.30 en el Estadio José Dellagiovanna, por la fecha 8 del Torneo Apertura 2026. El Matador buscará recuperarse tras perder el invicto en Barracas y tiene la gran oportunidad de treparse a la cima en soledad.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

La caída en el estadio Claudio “Chiqui” Tapia frenó el envión del equipo de Diego Dabove, que había construido una campaña sólida. Sin embargo, no todas fueron malas noticias en San Fernando: se dio el regreso de Jabes Saralegui, quien incluso aportó una asistencia, y la delantera continúa mostrando buen nivel.

Del otro lado, el Lobo también llega golpeado. En el Bosque, el equipo de Fernando Zaniratto sufrió una remontada ante Rosario Central, perdió su invicto como local y dejó pasar la chance de escalar en la Zona B. Como dato positivo, se destacó la vuelta al gol de Ignacio Fernández, revitalizado tras moverse desde el centro hacia la derecha.

En cuanto a la tabla, el Matador puede alcanzar los 17 puntos si gana y quedar como único líder, al menos hasta que jueguen Independiente Rivadavia (16) y Belgrano (15). Gimnasia, por su parte, necesita sumar para sostenerse entre los ocho mejores: una victoria lo dejará con 13 unidades y bien posicionado, pero una derrota podría sacarlo de la zona de clasificación.

Probables formaciones

Tigre: Tomás Sultani; Valentín Moreno, Joaquín Laso, Alan Barrionuevo, Federico Álvarez; Jabes Saralegui, Jalil Elías, Bruno Leyes, Santiago López; Ignacio Russo y David Romero. DT: Diego Dabove.

Gimnasia: Nelson Insfrán; Alexis Steimbach, Renzo Giampaoli, Enzo Martínez, Pedro Silva Torrejón; Ignacio Miramón, Augusto Max, Nicolás Barros Schelotto; Ignacio Fernández, Marcelo Torres y Manuel Panaro. DT: Fernando Zaniratto.

Datos del partido