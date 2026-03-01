Tras 10 días prófugo capturaron al hombre acusado del femicidio de Natalia Cruz en Salta

Daniel Orlado Serapio fue capturado a un kilómetro de la estación Diego de Almagro, tras días de intensa búsqueda en una zona de difícil acceso.

Hoy 07:56

Este sábado, fue capturado Daniel Orlado Serapio, el principal sospechoso por el asesinato de Natalia Cruz en Salta. La noticia fue confirmada por la fiscal de la Unidad Fiscal Especializada en Femicidios (UFEM), Luján Sodero.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

Natalia fue encontrada muerta en su casa, en el barrio Luz y Fuerza, el martes 20 de febrero. La Policía confirmó que la víctima tenía signos de haber sido golpeada y estrangulada.

Aunque la mujer fue trasladada de urgencia al hospital más cercano, no sobrevivió el trayecto y los médicos no pudieron hacer nada para reanimarla.

Daniel Orlando Serapia, la pareja de Natalia, le confesó el crimen a la mamá de la víctima, pero escapó antes de que llegara la policía y estuvo prófugo hasta hoy.

El acusado fue encontrado en plena precordillera salteña, a unos 70 kilómetros de Salta Capital y a solo un kilómetro de la estación de trenes Diego de Almagro, en inmediaciones de la ruta 51. La fiscal confirmó que Serapio fue detenido en la mañana, cuando ya se estaba visiblemente desmejorado.

Te recomendamos: Aumentan los casos de Chikungunya y Salta se mantiene en alerta por la situación

Según informó El Tribuno de Salta, el despliegue estuvo a cargo de un grupo de policías y efectivos de Gendarmería Nacional, que regresaron a rastrillar la zona pese a que días atrás ya la habían inspeccionado sin resultados. El terreno es complicado: solo hay vías férreas, túneles y montañas, lo que dificultó la búsqueda.

Así fue la captura de Serapio

Fuentes de la investigación revelaron al diario salteño que Serapio fue reconocido cuando intentaba descansar. Estaba deshidratado, físicamente muy deteriorado y no presentó resistencia al momento de ser detenido.

El acusado conocía bien el lugar: había trabajado en ferrocarriles y conocía perfectamente la zona. Vecinos de la zona habían advertido que días antes se vieron luces en uno de los túneles cercanos a la estación ferroviaria Diego de Almagro, ubicada al oeste de la provincia, en inmediaciones de Santa Rosa de Tastil. Esto hizo sospechar que podía haberse refugiado allí, en un área que ya había sido rastrillada. Las autoridades presumen que el sospechoso se escondía en cuevas cercanas y descendía hacia la estación para buscar agua o recibir ayuda.

De hecho, no se descarta que Serapio haya recibido ayuda durante los días que permaneció escondido. Los investigadores analizan huellas que indicarían que fue asistido recientemente en la zona. Las sospechas apuntan a una posible cadena de encubrimiento, tanto posterior a la fuga como durante el tiempo en que estuvo oculto en la precordillera. Los eventuales responsables podrían ser imputados por encubrimiento agravado, según la calificación del delito investigado.

El sector donde fue capturado es un paso hacia zonas altas de la precordillera y conecta con trayectos que llevan a El Palomar, la ruta 40, Jujuy y Abra Pampa, un circuito que Serapio conocía.

Cómo sigue la causa

El detenido fue trasladado a la Alcaídia, donde quedará alojado mientras avanzan las actuaciones judiciales.

En tanto se realizaron nuevos allanamientos en la tarde para identificar a los presuntos cómplices que lo habían apoyado mientras estuvo escondido.

La investigación sigue en marcha y no se descartan nuevas detenciones.