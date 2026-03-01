Detuvieron en Rosario a un colombiano que había sido deportado

Lo acusan de idear el ataque a tiros frente a un supermercado. Ya había estado vinculado con la narcocriminalidad en la ciudad hasta su expulsión del país en 2023.

Hoy 08:06

Desde las fiscalías provincial y federal anunciaron la detención de un sospechoso de instigar el ataque intimidatorio al voleo en el supermercado Carrefour del domingo pasado, donde un cliente sufrió un balazo y sicarios dejaron una nota con amenazas. El detenido es un hombre de nacionalidad colombiana llamado Víctor Sleyner Acevedo Figueroa, y no es la primera vez que es aprehendido en Rosario por cuestiones vinculadas con la narcocriminalidad. De hecho, había sido expulsado de la Argentina en agosto de 2023 tras estar alojado en la cárcel de Piñero por narcotráfico y tenencia de armas.

Víctor Acevedo Figueroa, conocido como Colombianito o Nene, fue detenido por personal de la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA) en un edificio de Belgrano al 900 B, una zona residencial en el centro de Rosario.

De acuerdo con la información oficial, será llevado a audiencia imputativa en los próximos días por intimidación pública en calidad de instigador y autor intelectual. Además, en el fuero federal rendirá cuenta por venta de drogas. Será acusado por el fiscal Matías Mené y la Procunar, que ya venían investigando al sospechoso y a su entorno.

La PSA, fuerza federal abocada al Plan Bandera en Rosario, actuó junto con sus pares de la Policía Federal en allanamientos realizados en Belgrano al 900 B, San Juan al 4700, Alvarado al 1400, Oliden al 4200, Pascual Rosas al 800, en Rosario, y en Solidaridad al 800, de Roldán. Los domicilios se encontraban bajo investigación por venta de drogas. El juez Eduardo Rodrígues Da Cruz autorizó las irrupciones.

Además de la detención de Colombianito, las autoridades anunciaron el secuestro de dos pistolas, municiones, cargadores —uno circular, con capacidad para 50 municiones—, un ladrillo de cocaína y una balanza de precisión, precisaron desde el Ministerio de Seguridad de la Nación.

Las armas y el ladrillo de cocaína fueron incautados en un complejo de viviendas ubicado en pasaje Oliden al 4200, en inmediaciones de Avellaneda y San Lorenzo, confiaron fuentes del caso.

Víctor Acevedo Figueroa había sido expulsado de la Argentina en agosto de 2023 tras purgar en la cárcel de Piñero condenas por delitos de ambos fueros, como tenencia de drogas con fines de comercialización y tenencia de material explosivo y portación de arma de fuego de guerra. Las investigaciones de esa época detectaron que continuó operando desde prisión, donde fue delegado de pabellón.

Entonces, su foto esposado y escoltado por agentes federales camino al aeropuerto recorrió la prensa. Pero, como ahora resulta evidente, el colombiano volvió a ingresar al país, en forma irregular. Todo parece indicar que regresó al rubro de la narcocriminalidad.

Ahora, una investigación por venta de drogas de fiscales federales se cruzó con las pistas de los ataques intimidatorios cometidos esta semana en Rosario.

Para la fiscal provincial Paula Barros, el Colombianito es el ideólogo de un ataque cometido el domingo 22 de febrero a las 16 en la cochera del Carrefour ubicada en Chacabuco y Ocampo, donde dos tiratiros en moto abrieron fuego y efectuaron nueve disparos frente a clientes. Uno de los proyectiles impactó en el tórax de un docente, que recibió el alta ese mismo día.

En el lugar se encontró una amenaza escrita que fue replicada en ataques ocurridos posteriormente en Zelaya al 1300 —donde balearon un auto estacionado— y en un súper chino de Lejarza y Felipe Moré.

Por los hechos de intimidación pública, el jueves fueron detenidos tres sospechosos en allanamientos realizados en Crespo al 3900, Mangrullo al 5200, en un departamento del Fonavi de Grandoli y Lamadrid y en pasaje 1758 (Amalia Figueredo) al 2100.