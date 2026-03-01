Amenazó a su pareja con dos cuchillos e intentó huir: fue reducido y quedó aprehendido

El hecho ocurrió en la madrugada del domingo en el barrio España de Las Termas. El joven, de 25 años, fue detenido tras intentar escapar cuando advirtió la presencia policial.

Un grave episodio de violencia de género se registró durante la madrugada de este domingo en el barrio España, donde un joven de 25 años fue aprehendido luego de amenazar a su pareja con dos cuchillos.

El procedimiento se concretó alrededor de las 3 de la mañana, en inmediaciones de 6° Pasaje y Juan Manuel de Rosas, cuando personal de la Unidad Táctica Motorizada acudió en apoyo ante un requerimiento por un posible hecho de violencia.

Al arribar al lugar, los efectivos observaron a un sujeto que coincidía con las características aportadas. El individuo tenía en sus manos dos cuchillos tipo Tramontina y, al advertir la presencia policial, intentó darse a la fuga, aunque fue reducido a pocos metros.

El hombre fue identificado como Juan Domingo Días, de 25 años, domiciliado en el barrio San Lorenzo. En el lugar trabajó personal de Policía Científica, que procedió al secuestro de las dos armas blancas.

La damnificada manifestó que el acusado la habría amenazado a punta de cuchillo antes de retirarse del lugar. Por disposición del fiscal de turno, Dr. Emanuel Sabater, el joven quedó aprehendido mientras se avanza con las actuaciones judiciales correspondientes.

Desde la fuerza destacaron que el rápido accionar de la Unidad Táctica Motorizada de la División Prevención Departamental 6 Termas fue clave para evitar que la situación pasara a mayores y resguardar la integridad de la mujer.