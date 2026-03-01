Nueva suba de combustibles en Santiago del Estero: la súper ya supera los $1.800

Shell aplicó un aumento en las últimas horas y Axion realizó un ajuste días atrás. YPF mantiene por ahora los valores más bajos en la nafta súper.

Hoy 09:24

Los precios de los combustibles volvieron a incrementarse en Santiago del Estero, con nuevos ajustes en distintas petroleras que impactan directamente en el bolsillo de los automovilistas.

En las últimas horas, Shell actualizó sus valores y la nafta súper pasó de $1.799 a $1.826, marcando un nuevo aumento en la provincia.

Por su parte, Axion había realizado un retoque el viernes pasado y, según trascendió, aplicaría un nuevo incremento dentro de una semana. Actualmente, la súper en esa firma se comercializa a $1.819.

En tanto, YPF mantiene por el momento precios levemente inferiores en comparación con sus competidoras. La nafta súper se vende a $1.771, mientras que la Infinia alcanza los $1.928.