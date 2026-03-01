Condenan a 7 años de prisión a sujeto acusado de violar a su prima de 14 años

El acusado es estudiante de paramédico y cometió el ultraje durante el cumpleaños de su abuelo.

Un Tribunal de juicio oral, integrado por las juezas y jueces Sara Haron, Luis Achával y Fernando Viaña, condenó a siete años de prisión a un estudiante de paramédico, por el delito de abuso sexual con acceso carnal en perjuicio de su prima, quien tenía 14 años al momento de los hechos.

La acusación fue sostenida por la fiscal coordinadora de la Unidad de Delitos contra la Integridad Sexual Banda Robles —Dra. María Alicia Falcione— en el marco de una investigación judicial que inició en el año 2023.

Durante el debate oral, la Dra. Falcione —junto a la instructora de la causa, Dra. Sonia Lobo— manifestó que el ataque sexual ocurrió en febrero de 2023, en el paraje Los Arias, en Villa Robles, luego del festejo del cumpleaños del abuelo de la víctima en una finca de la zona.

Según la investigación, tras la celebración, que se extendió hasta aproximadamente las 21, la adolescente se dirigió a su vivienda —ubicada a pocos metros— acompañada por familiares, entre ellos el acusado, quien es su primo.

Una vez que los invitados se retiraron y la menor quedó sola en la casa, fue cuando —según las averiguaciones judiciales— el imputado regresó bajo la excusa de haber olvidado su teléfono celular. Éste ingresó al domicilio, tomó por la fuerza a su prima, la llevó hasta una habitación y la sometió sexualmente en contra de su voluntad, pese a la resistencia de la víctima, para luego retirarse del lugar.

La Fiscalía explicó que el caso salió a la luz en julio de 2023 cuando la adolescente contó lo sucedido a una compañera de escuela. Las autoridades del establecimiento activaron el protocolo correspondiente y dieron intervención a la madre de la menor, quien radicó la denuncia penal, dando inicio a la Investigación Penal Preparatoria.

Durante el juicio, la defensa cuestionó la fecha del hecho y solicitó la aplicación del régimen de minoridad, al sostener que el acusado era menor de edad al momento del abuso. Sin embargo, la Fiscalía logró acreditar, mediante prueba documental y testimonial, que el imputado ya tenía 18 años cuando ocurrió el ataque.

En subsidio, la defensa requirió el cambio de calificación legal a abuso sexual simple. El Tribunal rechazó ambos planteos y consideró plenamente probado el delito de abuso sexual con acceso carnal, dictando finalmente una condena de siete años de prisión efectiva.