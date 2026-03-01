Samara Weaving impone estilo: el vestido con el que volvió a conquistar las redes

Una imagen retro de la actriz australiana resurgió en Instagram y reafirmó su lugar como referente de moda, en la antesala de un 2026 cargado de estrenos cinematográficos.

Hoy 09:49

Una fotografía de archivo de Samara Weaving volvió a viralizarse y generó una ola de comentarios en redes sociales. En la imagen, la intérprete luce un sofisticado vestido gris strapless que destaca por su corte minimalista y elegante, consolidando su perfil como ícono de estilo además de figura destacada del cine contemporáneo.

La repercusión del look coincide con un momento clave en su carrera. Weaving regresará como Grace MacCaullay en la secuela Ready or Not 2: Here I Come, continuación del exitoso thriller que amplía el universo presentado en Ready or Not. La producción tendrá su estreno en el festival South by Southwest antes de su llegada a salas comerciales.

El nuevo capítulo sumará a un elenco de peso, entre ellos Kathryn Newton, Sarah Michelle Gellar y Elijah Wood, en una historia que promete suspenso y humor oscuro.

Más allá de esta franquicia, la actriz también protagoniza Over Your Dead Body, dirigida por Jorma Taccone, junto a Jason Segel, además de participar en el drama independiente Carolina Caroline.

Su desempeño en producciones recientes como Borderline y Azrael afianzó su perfil como una de las figuras más versátiles del género de terror actual.

La imagen que volvió a circular no solo resalta una elección de vestuario elegante y atemporal, sino que confirma la capacidad de Weaving para captar la atención tanto en la alfombra roja como en la pantalla grande. Con una agenda repleta de estrenos, 2026 se perfila como uno de los años más destacados en su carrera.