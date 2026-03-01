Atlético Tucumán tiene nuevo DT: oficializó la llegada de Julio Falcioni

El Decano anunció la contratación del experimentado entrenador, quien se pondrá al frente del plantel el miércoles que viene.

Hoy 09:48

Atlético Tucumán anunció la contratación de Julio César Falcioni como nuevo director técnico. El experimentado entrenador regresa al fútbol argentino tras su último paso por Banfield en 2026 y asumirá el desafío de levantar al Decano en el Torneo Apertura.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

Falcioni llega para reemplazar a Hugo Colace, quien fue despedido luego de la derrota ante Belgrano por la fecha 7. La dirigencia había apuntado inicialmente a Omar De Felippe, con pasado en el club en 2021, y también sonaron Cristian González y Daniel Oldrá, pero en las últimas horas el nombre del “Emperador” tomó fuerza y este sábado se selló el vínculo, que se extenderá hasta fin de año.

El nuevo entrenador estará el martes en Tucumán para presenciar el encuentro frente a Racing Club por la fecha 8, partido que será dirigido de manera interina por Ramiro González. El miércoles asumirá formalmente al frente del plantel.

Falcioni contará con un cuerpo técnico integrado por Néstor Omar Piccoli y Leandro Daniel Somoza como ayudantes de campo, y Kenshi Omar Piccoli como preparador físico. Atlético será el décimo club que conducirá en el país, tras sus pasos por Vélez Sarsfield, Olimpo, Banfield, Independiente, Colón, Gimnasia y Esgrima La Plata, Boca Juniors, All Boys y Quilmes.

En caso de mantenerse el paro en el fútbol argentino y no disputarse la fecha 9, su debut oficial se produciría en la décima jornada ante Aldosivi. Tras siete fechas, el Decano suma apenas cinco puntos y solo supera en la Zona B a Aldosivi (3) y Estudiantes de Río Cuarto (4), por lo que la misión será revertir con urgencia un inicio de torneo preocupante.