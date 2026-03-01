La Conferencia Episcopal Argentina hizo un llamado a orar por la paz ante el conflicto en Medio Oriente

La Conferencia Episcopal Argentina expresa su profundo dolor y reafirma que la violencia nunca resuelve conflictos, sino que solo genera destrucción.

Hoy 10:25

Ante los nuevos focos de violencia y enfrentamiento en el mundo —especialmente las impactantes imágenes de Medio Oriente—, la Conferencia Episcopal Argentina expresa su profundo dolor y reafirma que la violencia nunca resuelve conflictos, sino que solo genera destrucción.

“Invitamos a todas las comunidades cristianas —parroquias, movimientos, congregaciones, escuelas y hogares— a elevar oraciones fervientes este domingo por la paz mundial. Que en cada Eucaristía y oración, se pida con confianza el cese de la guerra y el triunfo del diálogo.

Citando al Papa León XIV: “La paz no es solo una meta, sino una presencia y un camino”. Que María, Reina de la Paz, interceda por nuestro mundo y nos inspire a ser artesanos de paz", expresa parte del comunicado dado a conocer, el que lleva las firmas de Raúl Pizarro, Obispo Auxiliar de San Isidro — Secretario General y Marcelo Daniel Colombo, Arzobispo de Mendoza — Presidente.

El comunicado