Maher Carrizo debutó en Ajax y sumó sus primeros minutos en Países Bajos

El delantero santiagueño tuvo su estreno este domingo con la camiseta del equipo europeo.
El santiagueño Maher Carrizo tuvo este domingo su estreno oficial con la camiseta del Ajax de los Países Bajos. El delantero ingresó en el tramo final del partido y disputó apenas cinco minutos en el empate sin goles frente a PEC Zwolle.
El ex Vélez Sarsfield saltó al campo a los 44 minutos del segundo tiempo. Sin embargo, el árbitro adicionó solo cuatro minutos, por lo que su participación fue breve y con escasas oportunidades para mostrarse en ataque.
Más allá del escaso tiempo en cancha, el debut representa un paso importante en la carrera del joven atacante santiagueño, que comienza a escribir su historia en uno de los clubes más importantes del fútbol europeo.
Carrizo buscará ahora sumar más rodaje en los próximos compromisos y afianzarse en el plantel del Ajax, en una temporada que recién comienza y que lo tiene dando sus primeros pasos en el fútbol europeo.