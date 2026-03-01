Maher Carrizo debutó en Ajax y sumó sus primeros minutos en Países Bajos

El delantero santiagueño tuvo su estreno este domingo con la camiseta del equipo europeo.

Hoy 10:53

El santiagueño Maher Carrizo tuvo este domingo su estreno oficial con la camiseta del Ajax de los Países Bajos. El delantero ingresó en el tramo final del partido y disputó apenas cinco minutos en el empate sin goles frente a PEC Zwolle.

El ex Vélez Sarsfield saltó al campo a los 44 minutos del segundo tiempo. Sin embargo, el árbitro adicionó solo cuatro minutos, por lo que su participación fue breve y con escasas oportunidades para mostrarse en ataque.

Más allá del escaso tiempo en cancha, el debut representa un paso importante en la carrera del joven atacante santiagueño, que comienza a escribir su historia en uno de los clubes más importantes del fútbol europeo.

Carrizo buscará ahora sumar más rodaje en los próximos compromisos y afianzarse en el plantel del Ajax, en una temporada que recién comienza y que lo tiene dando sus primeros pasos en el fútbol europeo.