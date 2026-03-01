Ingresar
Al menos seis muertos en Israel tras la última ola de misiles lanzados desde Irán

El régimen persa, que prometió la ofensiva “más feroz de la historia” tras la muerte de Ali Khamenei, disparó cientos de proyectiles hacia varios puntos del país.

Al menos seis personas murieron en Israel tras la última serie de misiles lanzados desde Irán, según confirmaron las autoridades israelíes. Cuatro de las víctimas perdieron la vida en un impacto directo en la ciudad de Beit Shemesh, ubicada en el centro del país.

La información fue brindada por el portavoz del servicio de emergencias Magen David Adom, Zaki Heller, quien detalló que los equipos médicos trabajaron intensamente en la zona afectada para asistir a los heridos.

La cifra se suma a las bajas registradas desde el inicio de la ofensiva iraní el sábado, cuando una mujer murió y al menos 21 personas resultaron heridas en el área de Tel Aviv.

Los Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica han lanzado hasta el momento ocho oleadas de ataques en el marco de la denominada Operación Promesa Honesta 4. Hasta ahora, ninguna de las partes ha dado señales de avanzar hacia una tregua.

En un comunicado oficial, Magen David Adom indicó que sus equipos “están atendiendo a varias víctimas, entre ellas una niña en estado grave”, en referencia a los misiles que impactaron en la región de Beit Shemesh.

