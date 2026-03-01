Lo vieron con elementos de dudosa procedencia, huyó y terminó aprehendido

Fue identificado como Julián Sebastián “Tucumano” Geréz, de 20 años, domiciliado en el barrio España.

Minutos después de las 5 de la mañana de este domingo, personal de la Unidad Táctica Motorizada que realizaba recorridos preventivos por el barrio España logró aprehender a un joven que intentó escapar al ser sorprendido con objetos de dudosa procedencia.

El hecho ocurrió en calle Juan Manuel de Rosas, entre 6° y 7° Pasaje, donde los uniformados observaron a un masculino que llevaba en sus manos un par de zapatillas negras, un alargue de aproximadamente 10 metros y un rollo de cable.

Al notar la presencia policial, el sujeto emprendió una veloz huida pedestre, pero fue interceptado y reducido a pocos metros.

Fue identificado como Julián Sebastián “Tucumano” Geréz, de 20 años, domiciliado en el mismo barrio.

Durante el palpado preventivo, los efectivos le secuestraron además un destornillador y un cuchillo de 20 centímetros que llevaba entre sus prendas.

Al no poder justificar la procedencia de los elementos, se dio intervención al fiscal de turno, Dr. Emanuel Sabater, quien dispuso que el joven quede aprehendido y sea trasladado a sede policial.

El procedimiento se enmarca en los operativos preventivos que se realizan en distintos sectores de la ciudad para reforzar la seguridad.