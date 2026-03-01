¿A la mañana o a la noche?: la ciencia determinó cuál es el mejor momento para tener sexo

Según expertos en medicina del sueño, normalmente mantenemos relaciones sexuales en un momento en el que biológicamente nuestro organismo no está preparado para tener intimidad.

Hoy 11:31

En los últimos años se pone mucho énfasis en la importancia del “momento”, tanto si hablamos de nutrición como de descanso ya que, muchas veces existe la duda de si hay una hora del día o una franja específica en la que sea más recomendable hacer alguna de esas cosas. En el caso del sexo, sucede exactamente lo mismo porque podemos preguntarnos si hay un momento que sea más idóneo que otro.

Según especialistas, es algo similar a lo que sucede con el ejercicio físico: si tenemos la capacidad de elegir, es posible que, en función del objetivo, sea mejor entrenar por la mañana o por la tarde, pero al final todos estaremos de acuerdo en que el mejor momento del día para entrenar es cuando se puede y con el sexo no es la excepción.

Pero como en el caso del ejercicio físico, hay momentos y momentos y conviene no menospreciar ese hecho. “Una de las preguntas que más me hacen en la consulta es sobre el mejor momento para mantener relaciones sexuales. Y lo cierto es que sí hay uno. En una encuesta que realizó mi equipo, la mayoría de la gente aseguraba que tenía su momento de intimidad entre las 22:30 y las 23:30”, asegura Michael Breus, psicólogo clínico estadounidense.

Breus, quien también es experto en sueño, señaló que lo interesante es que nuestro perfil hormonal no es el más idóneo a las 23:30 para tener sexo, a la vez que dijo que para mantener relaciones sexuales exitosas, debemos tener niveles altos de estrógeno, testosterona, progesterona, adrenalina y cortisol y niveles bajos de melatonina.

Cuál es la mejor hora para el sexo

El especialista dijo que, el perfil hormonal a las 22:30 es literalmente lo contrario a lo que debería porque la melatonina está alta y el resto de hormonas están bajas. “Esa es una pista sobre cuál sería probablemente el mejor momento para tener relaciones sexuales”, manifestó.

Según Breus deberíamos de reservar un momento para tener relaciones sexuales a primera hora del día. “Cuando empiezas a analizarlo, descubres que las personas tienen una mayor conexión y un mejor rendimiento en sus relaciones sexuales cuando tienen sexo por la mañana. Tu cuerpo te está diciendo que este es en realidad el momento perfecto para hacer algo así”, concluye.

Beneficios de tener sexo por la mañana

Más allá del placer, entre los beneficios que tiene madrugar para mantener relaciones, se encuentra que la energía que se obtiene es una de las principales ventajas, puesto que el sexo matinal activa el cuerpo, el corazón y el movimiento. También contribuye a que la mente despierte, sobre todo, tras el orgasmo, momento en el que se libera dopamina, una sustancia muy útil para la productividad.

En estos encuentros, también entra en juego la oxitocina, también llamada hormona de la felicidad, por lo que se está más feliz desde primera hora de la mañana. El efecto analgésico del sexo, que nos evitará dolores el resto del día, también es otro de los motivos para animarse a adelantar unos minutos el despertador.

No es la primera vez que un estudio determina que merece la pena madrugar para mantener relaciones. Hace unos años, la Asociación Médica Británica publicó una investigación en la que establecían incluso antes la ‘hora feliz’ para el sexo. En este caso, eran las 05:48, momento en el que los niveles de testosterona están más altos tanto en hombres como en mujeres, aunque en el caso de los primeros se presenta en un mayor porcentaje.