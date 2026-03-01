Medvedev y otras figuras del tenis están encerrados en un hotel de Dubái y no pueden viajar a Indian Wells

En medio de la máxima tensión que se vive en Medio Oriente, desde ayer está cerrado el espacio aéreo de los Emiratos Árabes Unidos y el aeropuerto internacional de ese país no opera vuelos.

Hoy 08:49

El ATP 500 de Dubái llegó a su fin, pero el cierre del torneo quedó opacado por la escalada de tensión en Medio Oriente. Lejos de pensar en el viaje hacia Europa o en el próximo desafío en Indian Wells, varias figuras del circuito quedaron varadas en los Emiratos Árabes Unidos luego de que se cerrara el espacio aéreo por los ataques de Estados Unidos e Israel a Irán y la posterior respuesta del país persa.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

Entre los afectados se encuentran el campeón del certamen, Daniil Medvedev, además de Tallon Griekspoor, Andrey Rublev y destacados doblistas como Marcelo Arévalo, Mate Pavić, Harri Heliövaara y Henry Patten. Desde el sábado, el aeropuerto internacional no opera vuelos y el espacio aéreo permanece cerrado.

Alerta máxima en los Emiratos

Según informaron las autoridades locales, en las últimas 24 horas se interceptaron 137 misiles y 209 drones que habrían sido lanzados desde Irán. La situación se tornó más delicada pasada la medianoche, cuando los teléfonos móviles emitieron una alerta por un posible ataque, generando preocupación entre residentes y visitantes.

Si bien desde las redes oficiales se buscó transmitir calma y se aseguró que el cielo de la ciudad es seguro, la recomendación fue clara: permanecer bajo resguardo hasta nuevo aviso.

Incertidumbre antes de Indian Wells

Los tenistas, miembros de la organización del torneo y periodistas acreditados permanecen alojados en el Creekside Hotel, cercano al aeropuerto y alejado de las zonas turísticas. Allí esperan, con las valijas listas, la habilitación para abandonar el país en cuanto existan garantías de seguridad.

El calendario, sin embargo, no se detiene. Este lunes 2 de marzo se realizará el sorteo del cuadro principal de Indian Wells, el primer Masters 1000 de la temporada, que comenzará el miércoles 4. La gran incógnita es si nombres como Medvedev, Rublev o Griekspoor podrán formar parte del cuadro principal o si la crisis geopolítica terminará alterando también el mapa del tenis mundial.