Tras la salida de Gallardo y mientras espera por Coudet, River visita a Independiente Rivadavia en Mendoza

El Millonario afronta una parada complicada ante la lepra mendocina en medio del cambio de entrenador. Marcelo Escudero estará al frente del equipo.

Hoy 10:29

River Plate vuelve a jugar este lunes frente a Independiente Rivadavia en un contexto especial: será el primer partido tras la salida de Marcelo Gallardo. El encuentro corresponde a la fecha 8 del Torneo Apertura 2026 y marcará el inicio de una nueva etapa para el “Millonario”.

El equipo será dirigido de manera interina por Marcelo Escudero, quien visitará a la “Lepra” mendocina con la necesidad de sostener la recuperación futbolística y sumar fuera de casa. El compromiso se disputará el lunes 2 de marzo desde las 21.30 horas en el estadio Malvinas Argentinas y contará con transmisión de ESPN Premium.

River llega con 10 puntos en el campeonato tras la victoria 3 a 1 frente a Banfield, resultado que le permitió acomodarse en la tabla. Enfrente estará un Independiente Rivadavia que suma 16 unidades y viene de empatar 1 a 1 ante Racing. El duelo aparece como clave para ambos en la pelea por la clasificación a la siguiente fase.

El “Millonario” afrontará así su primer compromiso sin Gallardo en el banco. Escudero mantendría el mismo once que venció al “Taladro”, apostando por la continuidad en medio de la transición técnica. River buscará encadenar su segunda victoria consecutiva en un escenario siempre exigente.

Probables formaciones:

Independiente Rivadavia: Nicolás Bolcato; Alejo Osella, Iván Villalba, Leonard Costa, Sheyko Studer, Juan Manuel Elordi; José Florentín, Gonzalo Ríos, Matías Fernández; Fabrizio Sartori y Sebastián Villa. DT: Alfredo Berti.

River: Santiago Beltrán; Gonzalo Montiel, Lucas Martínez Quarta, Lautaro Rivero, Marcos Acuña; Aníbal Moreno, Fausto Vera, Tomás Galván; Ian Subiabre, Sebastián Driussi y Joaquín Freitas. DT: Marcelo Escudero.

Torneo Apertura – Fecha 8

Estadio: Malvinas Argentinas

Árbitro: Facundo Tello

VAR: José Carreras

Hora: 21:30

TV: ESPN Premium