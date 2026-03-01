Con una duda, el once que perfila Escudero en River para visitar a Independiente Rivadavia

El DT interino, que reemplazará a Gallardo momentáneamente hasta el arribo de Coudet, prepara al menos un cambio en la formación para jugar este lunes en Mendoza.

Hoy 13:33

Sin tiempo para lamentos y con la obligación de cambiar el chip tras la salida de Marcelo Gallardo, River Plate tendrá una parada de riesgo este lunes ante Independiente Rivadavia, en Mendoza. El “Millonario” afrontará el duelo con conducción interina de Marcelo Escudero, mientras se aguarda la llegada de Eduardo Coudet.

El equipo se entrenará este domingo a las 16 en el River Camp y viajará a las 19 en vuelo chárter desde Ezeiza rumbo a Mendoza. El encuentro se disputará este lunes desde las 21:30, en el estadio Malvinas Argentinas.

Mientras se resuelve la desvinculación de Coudet de Deportivo Alavés, el “Pichi” asumirá su segunda experiencia al frente de la Primera. Con pocos entrenamientos a cargo, no realizó aún un táctico formal, pero todo indica que mantendría una base similar a la que utilizó Gallardo en el triunfo ante Banfield, resultado que le permitió a River volver a la victoria tras tres fechas e ingresar en zona de clasificación.

A esta hora, se perfila una sola modificación. La duda pasa por el lateral izquierdo: Marcos Acuña o Matías Viña en lugar del juvenil Facundo González. La variante apunta también a neutralizar a Sebastián Villa, principal amenaza ofensiva del conjunto mendocino.

La probable formación de River

Santiago Beltrán; Gonzalo Montiel, Lucas Martínez Quarta, Lautaro Rivero, Marcos Acuña o Matías Viña; Fausto Vera, Aníbal Moreno; Ian Subiabre, Joaquín Freitas, Tomás Galván; y Sebastián Driussi.

El antecedente de Escudero como DT

Escudero dirigió a River una sola vez, en agosto de 2024, en el empate sin goles ante Unión de Santa Fe por la novena fecha de la Liga Profesional. En aquella ocasión apostó por juveniles de la Reserva como Daniel Zabala, Agustín Ruberto e Ian Subiabre, y además hizo debutar profesionalmente a Santiago Lencina.

El entrenador, de 51 años, conoce a fondo el mundo River. Integró el plantel entre 1996 y 2002 y conquistó ocho títulos, seis locales y dos internacionales. Entre ellos se destaca la Copa Libertadores 1996, donde fue clave en la final ante América de Cali al asistir a Hernán Crespo para sellar el 2-0 definitivo tras la derrota 1-0 en Colombia.

En medio de la transición y a la espera del “Chacho”, River buscará dar una muestra de carácter en un escenario exigente y sostener su recuperación en el Torneo Apertura.