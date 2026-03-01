Ingresar
Se realizó la caravana y peregrinación a Mama Antula

Con una gran concurrencia de fieles se llevó a cabo este domingo la tradicional caravana y peregrinación al Santuario de Mama Antula, en la localidad de Villa Silípica.

La manifestación de fe reunió a familias, comunidades parroquiales y devotos que llegaron para rendir homenaje a la primera santa argentina. La misa central fue celebrada por el padre Mario Ramón Tenti, quien destacó el testimonio de entrega y perseverancia de Mama Antula, e invitó a los presentes a renovar su compromiso cristiano.

Uno de los momentos más coloridos de la jornada fue la participación de alrededor de 150 motociclistas, que acompañaron la caravana aportando un marco especial a la festividad religiosa.

Las actividades continuarán durante la semana y culminarán el próximo domingo 8 de marzo con la fiesta central en honor a Mama Antula, donde se espera nuevamente una importante participación de fieles.

Mama Antula —María Antonia de Paz y Figueroa— fue una laica consagrada nacida en el siglo XVIII en Santiago del Estero, reconocida por su labor evangelizadora y por haber promovido los ejercicios espirituales de San Ignacio en tiempos de persecución religiosa. Su figura cobró renovada fuerza tras su canonización en el Vaticano, convirtiéndose en un símbolo de perseverancia y compromiso cristiano para todo el país.

